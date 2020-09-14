Эмилия Кларк замечена на свидании со звездой сериала “Корона” Мэттом Смитом

14.09.2020, 16:50, Разное

В середине лета звезде сериала “Игра престолов” Эмилии Кларк приписывали роман с помощником режиссера Томом Тернером: молодых людей заметили вместе на прогулке в парке. Но с тех пор никаких других сведений и новых снимков папарацци не появилось, из чего СМИ сделали вывод, что Эмилия снова одинока. Вчера же фотографы запечатлели “Мать драконов” на ужине с другим известным сериальным актером – Мэттом Смитом, сыгравшим принца Филиппа в первых двух сезонах сериала “Корона”.

Сначала знаменитости поужинали в ресторане Bob Bob Ricard, а затем отправились на прогулку по улочкам Лондона. Приписывать Эмилии и Мэтту роман пока все же рано: это их первое появление вне красной дорожки и никаких проявлений романтических чувств замечено не было. Кроме того, Эмилия и Мэтт знают друг друга несколько лет, вместе они играли в фильме “Терминатор: Генезис” в 2015 году. Но нельзя не отметить и тот факт, что оба – одиноки.

Мэтт Смит и Эмилия Кларк

Мэтт летом расстался с актрисой Лили Джеймс. Они познакомилась в 2016 году на съемках фильма “Гордость и предубеждение и зомби”. Осенью прошлого года они расстались: в конце октября Лили не пришла на вечеринку в честь 37-летия Мэтта, улетев вместо этого в отпуск в ЮАР. Причина разрыва – якобы невозможность проводить много времени вместе: загруженные графики, съемки, интервью – сил на личную жизнь не оставалось совсем. В мае папарацци заметили их вместе, но, как выяснилось позже, ненадолго.

Лили Джеймс и Мэтт Смит

Что касается Эмилии, в прошлом году она рассталась со своим бойфрендом – режиссером фильмов “Силиконовая долина” и “Легион” Чарли МакДауэллом. Они встречались около года, впервые папарацци заметили пару во время утренней воскресной прогулки в районе Венис, Лос-Анджелес, в ноябре 2018-го.

Примечательно, что в мае этого года Эмилия заявила в интервью, что одинока, и отметила, что в качестве спутника жизни рассматривает кого-то, кто не относится к актерству:

Я не замужем, открыта к знакомствам. Раньше я встречалась с актерами, но сейчас не хотела бы.