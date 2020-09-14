Скандалы: «Дело Фургала» расследует полиграф

14.09.2020, 14:16, Разное

В разбирательстве в отношении экс-главы Хабаровского края свидетели и фигуранты дают показания с помощью детектора лжи

Значительную часть материалов дела в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала составляют допросы с помощью полиграфа. Большинство свидетелей, в том числе секретных, бывшие члены ОПГ и милиционеры, прошли эту процедуру. Также ей подверглись обвиняемые Николай Мистрюков и Андрей Палей. Как рассказал источник в правоохранительных органах, по делу, в рамках которого под стражей находится Сергей Фургал, допрошены уже десятки свидетелей. При этом в данном расследование применяется своеобразное ноу-хау. Для того, чтобы удостовериться, что свидетели говорят правду, на случай, если они, вдруг, потом решат отказаться от сказанного, а также для придания веса показаниям в суде, основные допросы проводятся с применением детектора лжи. (Понятно, с согласия самих свидетелей). Так, на полиграфе уже отвечали на вопросы бывшие сотрудники правоохранительных органов, которые участвовали в расследовании убийств бизнесменов Олега Булатова и Евгения Зори, а также покушения на предпринимателя Смольского (все эти преступления сейчас инкриминируют Фургалу). Также на детекторе дал показания засекреченный свидетель по делу (экс-сотрудник УВД Хабаровского края), который выполнял роль «крыши» в правоохранительном блоке группировки «моисеевские». По версии следствия, Фургал был в тесных отношениях с лидером этой ОПГ Михаилом Тимофеевым, последний одно время являлся его официальным помощником (в бытность Фургала депутатом Госдумы), а убийства и покушения исполнили члены группировки. Среди допрошенных с помощью полиграфа есть участники данной ОПГ. Сам Тимофеев, по оперативным данным, скрывается в Китае.

Также с помощью детектора лжи на вопросы следователя СКР ответил бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков. По мнению источника агетства, во многом дело в отношении экс-губернатора строится на показаниях Мистрюкова и засекреченного свидетеля. Было предложено пройти через полиграф и другим обвиняемым. По данным источника «Росбалта», Марат Кадыров и Александр Карепов отказались, а Андрей Палей согласился. Следствие считает, что именно он был исполнителем убийств бизнесменов Олега Булатова и Евгения Зори. И хотя сам Палей отрицает свою вину, проверка на детекторе лжи по поводу расстрела Зори не исключила, что он мог совершить это преступление). А вот отрицание причастности к устранению Булатова детектор посчитал правдивым.

Интерес к делам об убийствах и покушении не случайно возник спустя 15 лет после их совершения. Весной 2019 года развернутые показания дал бывший сотрудник УВД Хабаровского края, который в 2004—2005 годах участвовал в расследовании и одновременно тесно общался с «моисеевскими». По его мнению, киллерами были члены ОПГ Андрей Палей и Марат Кадыров, организатором — Александр Карепов, а «заказ» якобы мог исходить от Сергей Фургала и его делового партнера Николая Мистрюкова. Однако, по версии свидетеля, тогда ряд руководящих сотрудников силовых структур края заблокировали дальнейшую работу, расследования были приостановлены.

После этих показаний СКР забрал к себе материалы расследований и возобновил работу по ним. В результате осенью 2019 года были арестованы Палей, Кадыров, Карепов и Мистрюков. Последний заключил досудебное соглашение, дал показания на Фургала, после чего глава Хабаровского края тоже был заключен под стражу.

Александр Горячев