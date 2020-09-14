О чем молчит Зона молчания?

14.09.2020, 14:11, Разное

Каждый год человечество делает несколько маленьких шажков по бесконечной дороге познания мира. Компасом, позволяющим выбрать верное направление, является знание объективных законов природы.

Однако на Земле есть места, где незыблемость законов физики и других естественных наук вызывает огромное сомнение. Одно из таких мест – Зона молчания в Мексике, расположенная в 400-х милях к югу от пограничного американского города Эль-Пасо.

Первым аномальность этого места выявил в 1930 году мексиканский летчик Франциско Сарабия. Во время полета над долиной на его самолете вышла из строя рация, навигационные приборы показывали данные, не соответствующие визуальному наблюдению. По выходу из аномальной зоны работоспособность аппаратуры восстановилась. О происшедшем летчик подал рапорт. Технические специалисты авиабазы проверили приборы, протестировали, но никаких неисправностей не обнаружили.

Второй звонок прозвенел в 1964 году. Инженер Гарри де ла Пенья проводил в тех краях геофизическую разведку. В районе холма Сан-Игнасио он остался без связи. Как ни крутил Гарри ручку настройки своей радиостанции – эфир отвечал ему мертвой тишиной. Но как только инженер покинул долину, рация ожила. Заинтригованный инженер еще раз посетил интересное место и убедился, что рация молчит только в пределах определенной зоны диаметром 50 км, названной им «Зоной молчания». Своим сообщением Гарри сумел привлечь к долине внимание общественности и отдельных исследователей-энтузиастов, но и только.

В 70-х годах с американского полигона Уайт-Сэндс в Нью-Мексико была запущена экспериментальная баллистическая ракета «Афина». Поднявшись со стартовой площадки, ракета сменила курс и ушла в направлении таинственной зоны, в центре которой упала и взорвалась. Вскоре то же повторилось с верхней частью корабля «Сатурн». Американцы заинтересовались: чем это так притягивает к себе ракеты маленький кусочек Мексиканской территории? Получив согласие Мехико, США направили в долину группу технических специалистов. Вместо ответа, группа привезла кучу новых вопросов.

Оказалось, что в долине абсолютно невозможна радиосвязь, часы постоянно останавливаются, а стрелка компаса вместо севера показывает все четыре стороны света. Фауна и флора Зоны молчания имеет различной степени мутации, уровень радиации повышенный, хотя и в рамках допустимого, в наличии магнитные аномалии, ультрафиолетовое излучение на 30% выше, чем в других, более жарких точках планеты.

Что же касается «подарков с неба», то это здесь вполне обыденное явление, долина буквально притягивает метеориты, в связи с чем в долине предпочитают не селиться. В XIX веке несколько фермеров пытались выращивать в долине кукурузу, но постоянно падающие с неба на поля и дома камни поставили крест на их потугах.

Наблюдения НЛО в виде летающих огненных колец в Зоне молчания настолько часты, что жители близлежащего поселка Себальос, даже не считают нужным делиться об этом друг с другом. Что же касается местных преданий о посадках НЛО и встречах с инопланетянами – так их здесь вагон и маленькая тележка. Полиция несколько раз выезжала на места посадок. Кроме выжженного участка земли были зафиксированы повышенный уровень радиации, специалисты взяли пробы грунта со следами то ли горючего, то ли ГСМ.

В конце 70-х в центре аномалии по решению мексиканского правительства была построена научная станция. Официально ее цель – изучение необычных форм растительной и животной жизни Зоны молчания. В действительности же, задачи работающих на станции ученых наверняка гораздо шире. Достаточно провести пальцем по карте и убедиться, что египетские пирамиды, Бермудский треугольник, буддийские монастыри в Тибете и место, где некогда существовала Атлантида, лежат на одной параллели с Зоной молчания – вряд ли это случайность.