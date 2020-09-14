Елизавета II выступила с поддержкой нового проекта Кейт Миддлтон

14.09.2020, 13:04, Разное

Еще в начале мая Кейт Миддлтон – большая поклонница искусства фотографии – запустила для жителей Великобритании конкурс: совместно с британской Национальной Портретной галереей герцогиня предложила желающим прислать ей фотографии, сделанные в непростое время локдауна. Как и обещала, Кейт выбрала 100 наиболее тронувших ее снимков и несколько минут назад опубликовала на странице в Instagram ролик с ними. Подробно с этими кадрами можно ознакомиться на онлайн-выставке Hold Still на сайте Национальной Портретной галереи. К концу года, когда посещение музеев и галерей можно будет организовать без риска заразиться вирусом, экспозицию планируют перевести в офлайн.

Виртуальная выставка The Hold Still теперь открыта, и мы рады поделиться с вами сотней портретов, отобранных из 31 598 присланных снимков. Переходите по ссылке в профиле, узнавайте историю #HoldStill2020 и читайте невероятные рассказы, которые произошли за время пандемии, – гласит подпись видеоролика на странице Кенсингтонского дворца.

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)13 Сен 2020 в 11:00 PDT

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Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)13 Сен 2020 в 10:59 PDT

Не упустила возможность поддержать проект своей невестки и сама Елизавета II. Несмотря на то что сейчас Ее Величество отдыхает в Балморале, она написала такое письмо:

Для меня большая честь быть причастной к такому проекту и посмотреть несколько портретов, которые попали в сотню победителей Hold Still. Герцогиня Кембриджская и я были очень вдохновлены, когда увидели отраженную на фотографиях стойкость британского народа в такое трудное время. Это касается и работников передовой, и отдельных людей, которые все это время поддерживали тех, кто в этом нуждался. Герцогиня Кембриджская и я шлём наши наилучшие пожелания и поздравления всем, кто принял участие в проекте.

Напомним, по словам Кейт, проект призван не только отвлечь участников от переживаний во время пандемии (а также инициировать в них желание стать победителями), но и помочь справиться со страхами, перепадами настроения и прочими эмоциональными встрясками, вызванными длительным карантином:

Многие из нас были поражены фотохроникой последних месяцев, на которой можно увидеть, что переживают люди на территории нашей страны. Мы видели ужасно грустные картины человеческой трагедии во время пандемии, а также поднимающие дух карточки, показывающие, как люди объединяются для защиты наиболее слабых. Проект Hold Still хочет также запечатлеть портрет нации и ее дух, показать, что происходит здесь и сейчас. Увидеть снимки, отражающие стойкость, храбрость, доброту и другие человеческие качества.

Участие в Hold Still не стоило соотечественникам Кейт ни одного фунта. Возрастного ценза у этого конкурса также не было. Как и особых технических требований: снимки можно было делать на профессиональные фотоаппараты и на камеру телефона. По условиям конкурса все снимки лишь должны соответствовать одной из трех заявленных в проекте тем: “Твоя новая норма”, “Акты доброты” и “Помощники и герои”.