 

Альбина Джанабаева, Иван Ургант, Маргарита Мамун и другие гости ГУМ-Авторалли

14.09.2020, 10:30, Разное

На днях в Москве прошло самое массовое и престижное событие сезона классических автомобилей в России –  ГУМ-Авторалли. На старт соревнований вышли 100 классических “Жигулей”, примечательно, что первые “Жигули” отмечают в этом году 50-летие. Маршрут длиной 80 километров традиционно начинался у стен Кремля на Васильевском спуске, а предшествовала ему церемония открытия, которая прошла в центре ГУМа у фонтана и ведущим которого выступил Иван Ургант. Среди участников авторалли этого года – посол Франции в России Пьер Леви, Альбина Джанабаева, Маргарита Мамун и Александр Сухоруков, Дарья Повереннова, Сергей Гармаш, Липа Тетерич и Светлана Абрамова.

Иван УргантМаргарита Мамун и Александр СухоруковМихаил КуснировичДарья ПоверенноваЛипа ТетеричСветлана Абрамова и Липа ТетеричАльбина ДжанабаеваСергей ГармашИлья Куснирович, Екатерина Моисеева, Пьер Леви, Михаил Куснирович

За семь лет своего существования ГУМ-Авторали стало одной из визитных карточек московского лета, и, хотя в 2020-м старт впервые прошел осенью, солнце в этот день светило по-летнему и атмосфера на дистанции была жаркой. 

Увлекательное противостояние экипажей началось ровно в полдень с боем Курантов на Спасской башне Кремля. Сто классических машин ВАЗ-2101, 2102, 2103 и 2106 выпуска 70-х годов гордо прокатились по самым живописным местам столицы. Каждый из ста автомобилей, принимавших участие в ГУМ-Авторалии, был сохранен до сегодняшнего дня в идеальном и почти первозданном состоянии благодаря их бережным владельцам и профессиональным реставраторам. Все машины прошли строжайший отбор экспертов, сохранили оригинальные детали и отличное техническое состояние. Экипажи автомобилей и гости ГУМ-Авторалии также помогали поддерживать историческую атмосферу с помощью дресс-кода в стиле 70-80-х годов.

Михаил КуснировичМихаил КуснировичИв Каракатзанис, Пьер Леви, Теймураз Гугуберидзе, Михаил КуснировичИван Ургант и Теймураз Гугуберидзе

Маршрут держался в строгом секрете до момента получения участниками дорожных книг. Как и всегда, путь экипажей между контрольными точками, хитро скрытыми на карте, пролегал через различные московские достопримечательности: Фрунзенская набережная, МГУ имени Ломоносова, парк Сокольники, ВДНХ и многие другие, – рассказал Теймураз Гугуберидзе, управляющий директор ГУМа.

С 14:00 до 16:00 водителей ждал пит-стоп во дворе всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства на Делегатской улице. Музей расположен в комплексе зданий – памятнике архитектуры конца XVIII-XX веков. По имени прежних владельцев москвичи называют эту старинную усадьбу “Домом Остермана”. После финиша и подсчета набранных очков в центре ГУМа у фонтана прошло торжественное награждение победителей и призеров ГУМ-Авторалли. 



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