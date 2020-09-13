 

Видео, в котором, как сообщается, показан российский пилот на земле Ливии после катапультирования

13.09.2020, 14:15, Разное

На кадрах также виден вертолет Ми-24 Hind, который якобы прилетел на помощь

BY THOMAS NEWDICK AND JOSEPH TREVITHICK   SEPTEMBER 8, 2020

YOUTUBE CAPTURE  На видео, которое недавно появилось в социальных сетях, предположительно  запечатлен русскоязычный пилот после того, как его самолет упал в Ливии, и  которого вот-вот   подберет боевой вертолет Ми-24 Hind. В клипе показаны  лежащие  на земле  бело-оранжевый парашют и  другое  снаряжение, в том числе шлем  того  типа, который часто носили  и  носят  пилоты советских и более современных российских боевых самолетов, что говорит о том, что именно  такой  пилот спасся  из   упавшего самолета. Это произошло через несколько месяцев после того, как американские военные впервые заявили, что российские пилоты летают на истребителях МиГ-29 Fulcrum и бомбардировщиках  Су-24 Fencer с  задачей  поддержки  мятежного ливийского генерала Халифы Хафтара и его Ливийской национальной армии.

В двухминутном видео, которое не датировано, но, похоже, впервые появилось в сети 7 сентября 2020 года, пилот, снимающий фильм, говорит по-русски, когда он  ходит  вокруг  лежащего на земле  парашюта, лётного  шлема, радиомаяка с антенной и других предметов  разбросанных  на земле среди усыпанного камнями пустынного ландшафта. Он упоминает, что катапультировался из своего самолета. Затем в видео делается пауза, съемка  возобновляется, чтобы показать приближающийся вертолет Хинд, который вероятно  прилетел  чтобы  забрать  пилота.

Однако в  видео  нет никаких видимых обломков, которые бы указали на тип самолета, которым управлял пилот, и  летчик  не говорит, был ли он сбит или столкнулся  в  полете  с какой-либо аварийной ситуацией, которая вынудила его  катапультироваться. Также есть вероятность, что эти  видеозаписи  были сделаны во  время  каких-то поисково-спасательных учений  проводившихся  в  обстановке приближенной к боевой.

Лицо пилота, сидящего на земле в конце видео, не видно. В пустынном ландшафте нет явных ориентиров, по которым можно было бы определить, где оно было снято. “Хинд”, похоже, не имеет четкой  маркировки, но имеет ту же схему камуфляжа, что и  техника, которую  использует Ливийская национальная армия (ЛНА).

YOUTUBE CAPTURE  Вертолет Hind на видео с русскоговорящим пилотом на земле якобы после того, как его самолет разбился в Ливии.

На видео ниже показан захваченный войсками  ПНС   вертолет Ливийской  национальной армии “Hind”  с аналогичной схемой камуфляжа.

Ми-24 – ударный вертолет, но он также имеет уникальный пассажирский отсек в центральной части фюзеляжа. Это делает его особенно подходящим для проведения,  в том числе,  поисково-спасательных операций.

Как уже отмечалось, шлем с пятью видимыми портами  наверху обычно используется лётчиками  при  пилотировании  различных боевых самолетов советской эпохи, а также  новейших  моделей  боевых  самолетов  российского производства. Это, в сочетании с заявлением пилота, что он катапультировался из своего самолета, убедительно указывает на то, что,  перед тем, как  катапультироваться,  он пилотировал  какой-то боевой самолет.

YOUTUBE CAPTURE    Шлем с пятью портами сверху на видео якобы из Ливии

AP.  Российский летчик в Сирии в таком же шлеме, но с кронштейном для крепления прибора  ночного видения, установленным спереди, забирается в  самолет Су-35 Flanker.

TASS  Президент РФ Владимир Путин был замечен в одном из таких  шлемов, только  синего цвета, в двухместном истребителе Су-27 Flanker.

Однако известно , что ранее в этом году ЛНА Хафтара получила по меньшей мере 14 боевых самолетов российского производства –   МиГ-29 и Су-24. Су-24 – двухместный самолет, МиГ-29 – одноместный истребитель. Таким образом, то, что на этой видеозаписи якобы из Ливии,  есть только один пилот, может указывать на потерю МиГ-29 Fulcrum.

Спутниковый снимок, полученный The War Zone из Planet Labs, показывает боевые самолеты Су-24 на авиабазе Аль-Джуфра в центральной Ливии в июле. PHOTO © 2020 PLANET LABS INC. ALL RIGHTS RESERVED. REPRINTED BY PERMISSION   

AFRICOM  Аннотированные спутниковые снимки, опубликованные Африканским Командованием ВС США, на которых видны два МиГ-29 в Эль-Джуфре в мае 2020 года. 

Американские военные также заявили, что управляли этими самолетами  (от имени ЛНА)  российские наемники, связанные с частной военной компанией под названием Вагнер,  а  возможно,   даже  и  военнослужащие действительной  службы  российских вооруженных сил. У Вагнера, во  всяком  случае,  налажены  очень прочные связи с Главным управлением военной разведки России, которое чаще называют российским сокращением ГРУ. 

«По оценкам USAFRICOM [Африканское командование ВС  США], российская поддержка ЛНА в этом квартале включала около 3000 наемников группы Вагнера и около 2000 сирийских наемников, спонсируемых Россией», – говорится в недавнем отчете генерального инспектора Министерства обороны США , охватывающем различные военные действия в Африке в период с апреля по июнь 2020 г. USAFRICOM заявил в пресс-релизе, что «есть опасения, что этими российскими самолетами управляют неопытные негосударственные наемники [группа Вагнера], которые не будут соблюдать международное право, а именно, –   они не связаны традиционными законами поведения  в  вооруженных  конфликтах».

Ливийская национальная армия (ЛНА), которая пользуется поддержкой Объединенных Арабских Эмиратов и Египта, а также России, в настоящее время вовлечена,  среди прочих,  в гражданский конфликт в Ливии с поддерживаемым ООН Правительством национального согласия (ПНС). В настоящее время основным спонсором ПНС является Турция.

DOD   Карта с примерными зонами контроля в Ливии по состоянию на июнь 2020 года.

Хотя в этом недавнем видео нет никаких доказательств стрельбы, по сообщениям, обе стороны развертывают все большее количество средств ПВО по всей стране, поскольку разгорелась  воздушная война, о чем вы можете прочитать более подробно в прошлом  выпуске War Zone. Несомненно, МиГ-29 мог  быть сбит даже довольно простыми средствами ПВО, особенно при работе на малых высотах и ​​при относительно неопытности пилотов.

AFRICOM   На другом аннотированном спутниковом снимке, опубликованном AFRICOM, показан российский транспортный самолет Ил-76 Candid на авиабазе Аль-Хадим на востоке Ливии в июле 2020 года. Также  на  снимке  выделены  самолеты Су-24 и системы ПВО Панцирь-С1,  которые обслуживаются,  как утверждается, наемниками  Вагнера. 

МиГи-29-е в Ливии, по всей видимости, представлены моделями  первого поколения – оригинальный 9.12 Fulcrum-A и «горбатый» 9.13 Fulcrum-C – которые обычно не имеют сложных систем самозащиты . В апреле ПНС заявило об уничтожении двух китайских беспилотников Wing Loong и вертолета Ми-24 Hind с использованием средств наземной ПВО. 

Если последние кадры «сбитого» пилота подтвердятся, будет интересно посмотреть, как отреагирует Москва. Когда в Хмеймиме появились фотографии МиГ-29, российские официальные лица заявили, что это бывшие российские МиГ-29, которые должны были быть переданы сирийским ВВС. Хотя Сирия, безусловно, могла бы эффективно использовать дополнительное, хотя и бывшее в употреблении вооружение, для пополнения своего изношенного парка , нет никаких доказательств того, что МиГи-29 анонимного вида остались в стране. Кремль также публично отрицает отправку каких-либо боевых самолетов в Ливию, несмотря на имеющиеся доказательства обратного.

В прошлом в Сирии российское правительство также отрицало какие-либо связи с российскими частными военными подрядчиками, сражающимися бок о бок с силами, лояльными сирийскому диктатору Башару Асаду, даже после крупных стычек с американскими войсками в этой стране. ЛНА – не единственная, кто нанимает иностранных наемников: Турция также способствовала развертыванию тысяч боевиков из Сирии для сражений на стороне ПНС в этом году. В прошлом ПНС также использовало иностранных наемников для управления собственными боевыми самолетами, в том числе по крайней мере одного американца , который также был ветераном ВВС США, но не бывшим пилотом. 

В целом кажется маловероятным, что Кремль почувствует давление, чтобы признать связь с этим русскоязычным пилотом и сообщением о потере их самолета в Ливии. Однако в случае независимого подтверждения это только предоставит больше доказательств растущего участия РФ в ливийском конфликте.



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