Три ужасные истории о людях с измененной психикой

13.09.2020, 13:47, Разное

Все эти истории служат для того, чтобы еще раз напоминать нам о том, что в нашем мире есть настоящая тьма, намного превосходящая то, что может создать наше воображение.

Дитя гнева

История Бет Томас настолько же душераздирающая, сколь и пугающая. Это была красивая маленькая девочка с поразительными голубыми глазами, которая потеряла мать в возрасте 1 года. Бет и ее младший брат Джонотан остались со своим биологическим отцом, который совершал с ними насильственные действия сексуального характера.

Бет было полтора года, а ее брату 7 месяцев когда об этом узнали посторонние и детей забрала служба защиты. Их обоих сразу же усыновила бездетная пара, но очень скоро они поняли, что у Бет что-то не то с психикой. Позже по этой истории был снят документальный фильм "Дитя гнева" (Child of rage), рассказывающий об очень тревожном и крайне агрессивном поведении маленькой девочки.

Приемные родители Бет настолько боялись ее, что запирали на ночь, чтобы она не зарезала их во сне. За время, проведенное в первой приемной семье, Бет сама изнасиловала своего младшего брата Джонотана, колола его булавками, пытала семейную собаку, убила птенцов, которых нашла в гнезде. Однажды она напала на Джонотана и начала с силой бить его головой о бетонный пол в попытке убить.

Первоначально вспышки гнева Бет оставались незамеченными, но потом они стали происходить так часто, что приемные родители повели девочку к психологу. В документальном фильме есть момент, когда психолог спрашивает девочку о пропавшем с кухни ноже. "Он большой и острый", – отвечает Бет. "Что ты собиралась с ним делать?", – еще раз спрашивает врач. "Убить Джонотана, маму и папу".

Около года психотерапевт Конелл Уоткинс работал с Белл и постепенно ее состояние стало улучшаться. Она выразила сочувствие своему брату и сожалела, что так обращалась с ним. Спустя годы психика Бет почти пришла в норму. Она хорошо закончила школу, прошла обучение на медсестру и сейчас работает в больнице.

Демоны внутри

35-летняя Даниэль Харкинс с виду казалась вполне заурядно, слегка эмоциональной, но доброй учительницей, у которой были прекрасные отношения со своими учениками. Она преподавала в семейном центре Lealman and Asian Neighborhood в городке Сент-Питерсберг, штат Флорида, была в процессе развода и боролась за опеку над своими двумя маленькими детьми.

В 2012 году развод был окончательно оформлен и именно тогда в психике Харкинс что-то переломилось. У нее развился фанатичный интерес к религии, особенно к ангелам и демонам, и однажды, когда она ночевала в доме своей коллеги-учительницы, она сказала ей "с тобой все в порядке, у тебя нет демонов".

9 июня 2012 Даниэль Харкинс пригласила группу своих учеников "посидеть у костра" на берегу. Ученики думали, что это будет приятный отдых, но Харкинс вместо этого начала обвинять их в том, что они все заражены демонами и нужно изгнать их.

Для этого Харкинс сначала приказала ученикам танцевать вокруг костра, напевая, а потом велела им резать друг друга ножами "чтобы изгнать демонов". Это уже показалось ученикам за гранью нормального и они отказались, после чего разгневанная Харкинс схватила одного из подростков, облила его ладони одеколоном и подожгла. Потом она пырнула другого подростка разбитой бутылкой, а раны прижгла ключом, который накалила к огне.

Все это привело учеников в состоянии шока и некоторые из них начали подчиняться приказам Харкинс, напав на других подростков и нанося им резанные раны. После все раны были обработаны раскаленным ключом.

Лишь через несколько дней напуганные подростки пришли в себя и решились рассказать обо всем полиции. Харкинс арестовали, но она отказалась что либо говорить. Ученики тоже по какой-то причине лишь очень кратко поведали о случившемся, словно Харкинс все еще имела над ними какую-то власть. Из-за этого Харкинс получила всего 6 месяцев заключения, после чего вышла на свободу.

"Мой папа съел мои глаза"

В мае 2009 года 34-летний Анджело Мендоса-старший совершил серию кошмарных поступков, которые не поддаются объяснению. Предположительно он сделал это из-за воздействий наркотиков, но это лишь одна из версий и ничем не доказанная. За четыре года до этого Мендоса был парализован ниже пояса из-за удара ножом в спину во время драки и передвигался на инвалидной коляске.

Это случилось 28 апреля. Сначала Мендоса сам вызвал полицию, потому что поругался с матерью своего четырехлетнего сына Анджело-младшего. Но когда полиция приехала, жены Мендосы на месте не было, она уехала к знакомым. Дома находился сам Мендоса и маленький Анджело, который тогда выглядел нормально. Поэтому полиция вскоре покинула дом, не найдя поводов для заведения дела.

Что произошло далее, объяснить сложно. Внезапно Мендоса накинулся на своего сына, выдрал зубами его левый глаз и съел. Потом он хотел сделать то же самое с правым глазом мальчика, но что-то ему помешало. Скорее всего то, что ребенку удалось убежать. Позже мальчик был найден спрятавшимся за большим комодом. Его штаны были мокрыми от мочи, он был залит кровью из раны на лице и без сознания. К счастью, врачам удалось сохранить зрение в его правом глазу.

После нападения на сына Мендоса выскочил на задний двор своего дома, там выбрался из кресла и приковал себя цепью к дереву. Все это заметил его сосед и Мендоса начал просить его "помолиться Солнцу". После этого Мендоса взял топор и керамическую пластину и начал рубить и пилить свои ноги.

Когда по вызову соседа в дом Мендосы снова приехала полиция, она нашла маленького Анджело, который сразу же очнулся и смог выговорить лишь "Папа съел мои глаза". Сам Мендоса тут же заявил, что на них напала мексиканская мафия и именно она приковала его к дереву, пыталась отрубить ему ноги и напала на его сына.

Мендоса заверял в полиции, что он не принимал наркотики или лекарства с галлюциногенами, однако рассказал, что в последние недели он ощущал сильное беспокойство и видел вещи, "которых не существует".

Друг Мендосы по имени Грей, который тоже был инвалидом, не мог поверить в то, что произошло. Он и Мендоса якобы готовились совершить благотворительный марафон на инвалидных колясках и он не мог представить, что Мендоса мог сотворить такое. Он также заверил, что Мендоса не принимал наркотики и даже не курил травку.

"Мне кажется, что это сотворил монстр, скрывающийся внутри его". – говорил Грей.

Мендоса был первоначально обвинен в жестоком обращении с детьми и пытках, однако в 2011 году он был признан невменяемым и отправлен на лечение.