Спорный шаг: норвежский фрегат вместе с британскими и американскими кораблями пришел в российскую экономической зону

13.09.2020, 13:00, Разное

Фото сделано в Норвежском море 5 сентября с борта американского эсминца УРО типа «Арли Берк» «Росс» во время его заправки британским военным танкером «Тайдспринг». На заднем фоне британский фрегат «Сазерленлд». Фото: Кристин Монтгомери / ВМС США

Надводные корабли НАТО проводят операции по обеспечению безопасности на море в российской исключительной экономической зоне в Баренцевом море без участия кораблей Северного флота впервые с 90-х годов прошлого века.

Сегодня норвежский фрегат «Тур Хейердал» находится в Баренцевом море вместе с американским эсминцем «Росс» типа «Арли Берк» и британскими вспомогательным судном «Тайдспринг» и фрегатом «Сазерленд».

Группу сопровождает датский патрульный самолет.

«Группировка судов будет действовать к северу от Финнмарка и полуострова Рыбачий в течение следующих нескольких дней», — рассказал Barents Observer пресс-секретарь Объединенного штаба ВС Норвегии подполковник Ивар Муен.

Он подтвердил, что норвежский фрегат впервые зашел восточнее Варангер-фьорда, где проходит российско-норвежская граница в Баренцевом море, не в рамках совместных действий с российским флотом. До аннексии Москвой Крыма в 2014 году норвежские фрегаты несколько раз заходили с дружескими визитами в главную базу Северного флота Североморск.

Карта: Barents Observer / Google карты

Хотя группировка и находится в международных водах на расстоянии более 12 морских миль от полуострова Рыбачий, это исключительная экономическая зона (ИЭЗ) России.

Эти акватории имеют важное стратегическое значение для России, поскольку на побережье Кольского полуострова расположены базы как стратегических, так и многоцелевых подводных лодок Северного флота. Кроме того, в регионе расположены пять хранилищ ядерного оружия 12-го главного управления российского Министерства обороны.

Для расположенных к западу от Мурманска баз российского подводного флота полуостров Рыбачий выполняет роль защитного барьера.

Здесь, в бухтах южной стороны Мотовского залива, находятся базы Западная Лица и Видяево. В Западной Лице базируется российская многоцелевая подводная лодка 4-го поколения «Северодвинск», а в Видяево часто стоят несколько ударных подлодок проектов 971 «Щука-Б» и 945Б «Кондор», а также одна лодка проекта 671 РТМ(К) «Щука».

В нескольких десятках километров восточнее находится Гаджиево, где базируются шесть подлодок проекта 667БДРМ «Дельфин» («Дельта-IV» в кодификации НАТО) и две стратегические подлодки проекта «Борей». В губе Оленья находится база подлодок специального назначения, входящая в состав Главного управления глубоководных исследований Минобороны России.

В мае норвежцы остались дома

В мае этого года норвежцы решили не присоединяться к походу в Баренцево море группы кораблей 6-го флота США и британского флота. Министр обороны Франк Бакке-Йенсен сказал Barents Observer: «Мы хотим, чтобы норвежские силы участвовали в подобных действиях, когда они происходят у берегов Норвегии», добавив, что это не является приоритетом.

Сегодня же Норвегия представлена своим фрегатом, который к тому же находится восточнее норвежской экономической зоны в Баренцевом море.

Фрегат «Тур Хейердал» ВМС Норвегии. Фото: Якоб Остхейм, Минобороны Норвегии

По словам доцента Норвежского института оборонных исследований Пола Хильде, это примечательный шаг.

«Очевидно, что правительство Норвегии решило, что на этот раз норвежским ВМС следует принять участие в учениях союзников в Баренцевом море. Норвегия давно призывает к более заметному присутствию военных кораблей союзников в северных районах Северной Атлантики. В свете этого было бы странно отказаться от участия в походе союзников на север. Таким образом, правительство преодолело скептическое отношение в первую очередь начальника норвежского объединенного оперативного командования, который недавно выступал против подобных учений и участия в них Норвегии», — сказал Хильде в интервью Barents Observer.

«Норвегия не хочет провоцировать Россию», — заявил в июле газете VG глава объединенного штаба ВС Норвегии Руне Якобсен.

Он пояснил: «Мы должны поддерживать низкий уровень напряженности на севере. Если мы будем действовать вместе с американскими силами или силами других союзников в районе баз российского подводного флота на Кольском полуострове, это будет способствовать росту напряженности».

Руне Якобсен (справа) с командующим российским Северным флотом Александром Моисеевым в норвежском Киркенесе в октябре 2019 года. Фото: Атле Столесен

В заявлении министра обороны Бакке-Йенсена, опубликованном во вторник, говорится: «Мы считаем положительным моментом, что они (военно-морские силы союзников) находятся здесь, и мы хотим, чтобы норвежские силы участвовали в подобных действиях, когда они происходят у побережья Норвегии, и в других случаях, когда это уместно».

В заявлении британских ВМС, опубликованном на этой неделе, говорится, что операция направлена на «поддержание мира в регионе» … и … «Великобритания, США, Дания и Норвегия вместе работают над повышением готовности к действиям на Крайнем Севере и совершенствованием устойчивости в районе, имеющем жизненно важное значение для интересов Великобритании».

В заявлении 6-го флота США от 7 сентября подчеркивается важность проведения длительных операций на жизненно важных водных путях Арктики.

«Наше морское преимущество по-прежнему заключается в сильном, сплоченном партнерстве», — заявил командующий 6-м флотом вице-адмирал Джин Блэк.

«Наши силы способны проводить длительные операции на жизненно важных водных путях в Арктике благодаря поддержке и сотрудничеству наших международных партнеров, что обеспечивает наше совместное присутствие в нужном месте и в нужное время», — сказал он.

Районы восточнее Варангер-фьорда не являются неизведанной территорией для норвежского флота. По словам пресс-секретаря объединенного штаба Ивара Муена, и фрегаты, и корабли береговой охраны ранее бывали у берегов Кольского полуострова, но это было в рамках совместных учений с кораблями российского Северного флота и до 2014 года.

После 2017 года российский флот провел ряд учений в исключительной экономической зоне Норвегии как в Баренцевом море к северу от Финнмарка, так и в Норвежском море к западу от Хельгеланна и острова Аннёйа. В прошлом году это стало неожиданным элементом учений «Океанский щит».