Армия: Израильские системы ПВО опустошат бюджет Грузии

13.09.2020, 8:48, Разное

Одна из крупнейших компаний израильского ВПК Rafael подрядилась модернизировать систему ПВО Грузии. Небо республики остается по сути беззащитным с 2008 года. Сейчас на вооружении Грузии стоят зенитные комплексы и мобильные РЛС из Франции. Хватит ли Тбилиси финансовых возможностей, чтобы создать полноценную систему ПВО, и сможет ли она отразить атаку главного противника?

В пятницу израильская компания Rafael договорилась с властями Грузии о восстановлении и модернизации ПВО страны. Соответствующее соглашение было подписано в Тбилиси. Переговоры с израильской делегацией провел министр обороны Ираклий Гарибашвили. Специалисты из еврейского государства также обязались переподготовить личный состав грузинских ПВО. Финансовый объем сделки и другие ее подробности в Тбилиси скрывают.

Компания Rafael, одна из крупнейших в ВПК Израиля, специализируется на производстве и экспорте ракетного оружия, беспилотников, систем ПРО и других вооружений.

Бывший начальник грузинского Генштаба Гурам Николаишвили приветствует соглашение с израильской компанией. «Этот вопрос очень актуален для Грузии, что показала война 2008 года, и до сих пор усилия руководства военного ведомства не приносили должного эффекта, – сказал Николаишвили в интервью газете ВЗГЛЯД. – Ранее мы закупили элементы ПВО у французов. Но это, во-первых, дорогая техника, а во-вторых, она не дает возможности полностью обезопасить грузинское небо. Сейчас же, я уверен, эффективность будет большая».

Среди главных преимуществ сотрудничества с еврейским государством эксперт назвал помощь в модернизации средств радиолокационной разведки. Израильские специалисты «хорошо понимают региональные вызовы» благодаря опыту работы в соседнем Азербайджане. «Я не исключаю, что они помогут организовать нам производство на ресурсах нашего ВПК того, что нужно нам», – надеется экс-начальник Генштаба.

В свою очередь, член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник запаса Виктор Мураховский отметил, что если грузинские генералы считают своим главным противником армию России, то «никакие средства ПВО Тбилиси не помогут».

По оценке эксперта, Грузия может получить от Израиля современные РЛС дежурного режима и системы ПВО. «Но у Израиля недешевые средства противовоздушной обороны. Грузия до сих пор имеет устаревшие советские средства ПВО малой и средней дальности. До 2008 года они восстанавливали их в основном за счет привлечения украинских специалистов и поставок ЗРК «Бук». Но говорить об общей системе ПВО, которая позволяет прикрыть хотя бы важнейшие объекты в стране, и теперь не приходится», – сказал Мураховский газете ВЗГЛЯД.

По оценке эксперта, для прикрытия только основных объектов с помощью израильской и французской техники у Грузии не хватит никакого бюджета. «Грузины могут постепенно закупать РЛС и ЗРК, но о создании полномасштабной системы ПВО не может быть и речи. Дивизион российской устарелой зенитно-ракетной системы большой дальности стоит около 300 млн долларов (в дивизион входит 12 пусковых установок по 4 ракеты), а современный – порядка 500 млн долларов. Дивизион американского производства обойдется в 800 млн долларов. Израильские комплексы по ценам находятся между российскими и американскими», – указал собеседник.

В качестве примера Мураховский напомнил, что ранее Турция купила у РФ четыре дивизиона С-400, и в будущем планирует приобрести еще столько же. Этого хватит для прикрытия самых «важных объектов в стране».

«Грузии надо прикрыть объекты государственной власти, командные пункты, основные базы вооруженных сил.

Чисто теоретически потребуется четыре дивизиона С-400 как минимум. Если умножить это на цену одного современного дивизиона, то это четверть всего бюджета Грузии (в 2019 году составлял более 4,8 млрд долларов, расходы на оборону не превышают 300 млн долларов), а не только его военной части. Но система ПВО должна включать не только комплексы большой дальности, а также комплексы средней и малой дальности, что увеличивает затраты в пять-шесть раз», – подытожил Мураховский.

Напомним, после августа 2008 года Грузия объявила, что намерена, в числе прочего, обновить свою систему ПВО. Однако западные страны ввели в отношении Тбилиси негласное оружейное эмбарго.

Лишь в 2015 году Грузия подписала контракт на приобретение французских радиолокационных станций Thales Raytheon Systems. Позднее в Париже был подписан второй контракт по закупке ракетных установок, способных сбивать самолеты противника. Одна из договоренностей была достигнута с французской компанией MBDA – ведущим европейским разработчиком и производителем ракетных систем.

В 2018 году на развитие своей ПВО Тбилиси выделил 238 млн лари (более 96 млн долларов). В мае того же года Грузия впервые продемонстрировала французскую радиолокационную станцию дальнего обнаружения воздушных целей Ground Master (РЛС GM403) на автомобильном шасси Renault Truck Defence. РЛС GM403 способна контролировать воздушное пространство на дальности до 470 километров и на высотах до 30 километров.

Радарную линейку Ground Master в Грузии дополняют боевые машины израильского зенитного ракетного комплекса SPYDER с зенитными управляемыми ракетами Rafael Python 4, германо-франко-итальянский ЗРК SAMP-T, которыми – по крайней мере, по версии производителей – можно сбивать российские ракеты «Искандер». Также известно, что летом этого года из-за пандемии сорвались уже согласованные было поставки французского оборудования для ПВО на сумму в 10 млн долларов.

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