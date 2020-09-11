 

Мнение: 18.09 и 21.09 у меня два дня Рождения подряд

11.09.2020, 23:00, Разное

18.09 у меня День рождения. Вообще-то, 21.09 у меня День рождения. Но 18.09 2 года назад я родился заново.

По идее, можно было бы праздновать все мои воскрешения. Но я решил – только главное – четвертое. И День рождения, как он есть.

Остальные смерти, которые не случились, хотя до реанимации доходило дважды, не считаются. А эта прямо пришла ко мне, и долго мной занималась, обстоятельно наматывая мои кишки (именно кишки) на руку, отпиливая тупой косой голову, а другой рукой сминая сердце – “что ж бьется не ритмично, но стучит, непослушный орган?”.

18.09.2018 года Бог (или кто-то очень на него похожий) ее прогнал и сказал: “Пусть еще поживет, но теперь не только для себя, а больше для людей”.

С тех пор ТАК.

Источник: Записки жизнерадостного пессимиста



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