 

Марина Кравец поделилась забавным видео с участием дочки

11.09.2020, 18:50, Разное

Звезда Comedy Club Марина Кравец впервые стала мамой еще в апреле, но за это время не почувствовала в себе отклик, чтобы представить миру свою дочь Веронику. “Ускорить” процесс помог муж Кравец, Аркадий Водахов, который записал милое видео с участием своей семьи.

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Публикация от Марина Кравец (@marinakravets)10 Сен 2020 в 6:13 PDT

Папа с дочкой развлекаются… Семейный вестерн!

– подписала Марина видео, на котором можно рассмотреть Веронику, правда, лишь частично. Примечательно, что Кравец довольно быстро вернулась к работе на телевидении, но семью все равно ставит на первое место:

Физическое состояние и фигура позволяют вернуться на телевидение без смущения, в экран смогу поместиться с былым успехом. Удобно, что даже во время самоизоляции я приняла участие в паре выпусков Comedy. С удовольствием окунусь в работу, но в приоритете наш новый маленький человек.

Марина Кравец с мужем

Напомним, о беременности Марины стало известно в феврале этого года. Главный секрет юмористки выдал актер Михаил Башкатов. В сторис Instagram он поделился видео с корпоратива, который вел вместе с Мариной. И хотя для мероприятия Кравец выбрала белое платье с завышенной талией, а Михаил в кадре частично перекрывал соведущую, поклонники рассмотрели заметно округлившийся живот Марины. И после того как в соцсетях посыпались поздравления, Кравец решила: скрываться больше нет смысла. Кравец и Водахов впервые стали родителями 4 апреля. Родилась девочка, которой дали имя Вероника. Об этом Марина рассказала, когда принимала участие в съемках онлайн-шоу Comedy Club. 



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