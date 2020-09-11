Президент FIA Жан Тодт рассказал о недавнем визите к Михаэлю Шумахеру

11.09.2020, 18:50, Разное

После несчастного случая, произошедшего с Михаэлем Шумахером во время отдыха на горнолыжном курорте Мерибель в декабре 2013-го, семья тщательно оберегает его от внимания общественности и редко рассказывает о состоянии его здоровья СМИ, что порождает массу слухов. В начале июня итальянские СМИ сообщили, что бывшего гонщика готовят к операции, ему собирались внедрить стволовые клетки в сердечную ткань, чтобы заменить таким образом поврежденные участки сердца. Официально эта информация не подтверждена, а редкий комментарий “из первых уст” поступил сегодня: о самочувствии Михаэля рассказал президент FIA и бывший глава “Феррари” Жан Тодт агентству PA news.

Я навещал Майкла на прошлой неделе. Он борется. Боже мой, мы знаем, что он попал в ужасный и совершенно несправедливый инцидент, в результате которого у него появилось так много проблем… Но рядом с ним такая потрясающая жена, дети, нянечки. Мы лишь можем желать ему и его семье самого наилучшего. Все, что я могу сейчас сделать, – быть близким к ним. До тех пор, пока у меня есть возможность помогать, я буду это делать.

Михаэль Шумахер и Жан Тодт

Семь лет прошло с того момента, когда гонщик “Формулы-1” Михаэль Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму. 29 декабря 2013 года Шумахер с сыном и его друзьями отправился кататься на лыжах в Мерибель, курорт во французских Альпах. Михаэль выехал за пределы трассы и, споткнувшись о камень, упал и ударился головой о выступ скалы – шлем раскололся. Поначалу спортсмен находился в сознании, но вскоре его пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. После двух нейрохирургических операций его ввели в искусственную кому. Летом следующего года его вывели из этого состояния и перевезли в другой госпиталь для последующей реабилитации. Оттуда Михаэль уже отправился домой. Сейчас Шумахер проживает в закрытом поместье в Женеве, и увидеть его за пределами собственности еще никому не удавалось.

Официальных комментариев о состоянии гонщика его семья не дает. Супруга Михаэля Коринна по-прежнему не готова общаться с прессой, а в особенности обсуждать здоровье мужа.

Вы можете быть спокойны, Михаэль находится в надежных руках. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы помочь ему. Мы не можем раскрыть больше подробностей, так как следуем указаниям Михаэля, который хочет, чтобы вся эта история пока сохраняла конфиденциальность. Уверена, он сделал бы то же самое для меня. Я всегда буду помнить, кому я должна быть благодарна,

– объяснила свою позицию Коринна в одном из редких комментариев СМИ.