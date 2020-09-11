 

Осужденные за репосты помогут улучшить демографию Забайкалья

11.09.2020, 18:31, Разное

Министр демографии Забайкальского края Дмитрий Завалишин во время круглого стола, проходившего 7 сентября, предложил создать специальные колонии на территории региона для осужденных за лайки и репосты.

Таким образом, по мнению чиновника, можно добиться значительного улучшения демографической обстановки в крае и лучше осветить работу местных органов власти.

– Правительство Забайкалья давно рассматривало разные варианты по привлечению рабочей молодежи в наш гостеприимный край. Мы пытались внедрить множество программ, но они так и не заработали. Молодёжь чаще уезжала отсюда, чем приезжала сюда. И вот мы решили обратиться к опыту наших предшественников. Во времена Российской империи успешно применялся метод ссылок, и он был очень действенным. Я вот считаю, что можно им воспользоваться сегодня. Рецидивистов мы бы у себя видеть не хотели, а вот осужденных за репосты и лайки с удовольствием. Это молодые и трудоспособные люди, имеющие какое-нибудь образование, если они будут отбывать наказание в нашем крае, мы получим приток рабочей силы трудоспособного возраста. А они потом смогут похвастаться перед знакомыми, называя себя декабристами XXI века, — предложил Завалишин.

«Их можно будет занять работой, например, репостами и лайками хороших новостей о работе администрации Забайкальского края. Недавно мы торжественно открыли новый фонарь в Коминтерново. Дали информацию с фото во все СМИ и не получили ни одного лайка. Куда это годится?», — дополнил коллегу министр печати региона Дмитрий Гапонов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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