Тутанхамон и его эпоха

11.09.2020, 17:39, Разное

Амарнский период: Тутанхамон и его предки

Время, когда родился Тутанхамон, называют Амарнской эпохой. В этот период Эхнатон перенес столицу в город Амарну и попытался укрепить новый религиозный культ. Тутанхамон родился примерно между 1343−1341 годами до н. э., когда фараоном был Эхнатон. На это указывает туника Тутанхамона, обернутая вокруг статуи Анубиса в его гробнице. Это детская туника, которую могли надеть на будущего фараона на церемонии присвоения имени. На ее ткань нанесен картуш фараона Эхнатона.

Доподлинно неизвестно, чьим сыном был Тутанхамон, но египтологи не сомневаются в его принадлежности к правящей династии. По одной теории он — сын Аменхотепа III и Тии, родной брат Эхнатона. По этой версии Аменхотеп III и его сын Эхнатон долго были соправителями. В правление Тутанхамона в нубийском храме была сделана надпись, в которой фараон называет Аменхотепа III своим отцом. Но это могло быть просто указанием на то, что этот правитель его предок, а не отец.

По другой версии молодой фараон был сыном Эхнатона и Нефертити или одной из младших жен. Погребальный комплекс в Амарне содержит изображения смерти одной жен Эхнатона Кии, рядом с которой стоит он сам. На этом рельефе слуга уносит новорожденного. Возможно, сюжет рельефа — смерть младшей жены Эхнатона при родах и рождение будущего Тутанхамона.

Тутанхамон и Майя. (wikipedia.com)

В 1997 году была обнаружена могилы Майи, женщины, с которой связаны первые годы жизни Тутанхамона. Майя была кормилицей будущего фараона. В надписях ее называют «царской кормилицей» и «той, кто вскормила тело бога». Вероятно, Тутанхамон был привязан к кормилице и удостоил ее гробницы с почетными надписями. В гробнице Майи он изображен у нее на коленях, а под сидением лежит собака. Вероятно, это воспоминания правителя о детстве.

В гробнице фараона найдено 15 палочек для чернил, держатель палочек. На палочках есть следы использования чернил. Это указывает, что будущий правитель получил образование.

Правление Тутанхамона: религия и политика

Став фараоном около 1334 года до н. э., Тутанхатон женился на своей сводной сестре Анхесенпаатон (после отмены реформ — Анхесенамон), которая ранее была женой своего отца Эхнатона и брата Сменхкары. В могиле фараона были маленькие гробы двух дочерей-младенцев, которые, вероятно, были его дочерьми от жены-сестры.

Тутанхамон и его двор покинул Амарну около 1331 года до н. э., но город, пусть и с уменьшившимся населением, продолжал существовать еще 10 лет до времен Хоремхеба.

Покинув Амарну, Тутанхамон распорядился перезахоронить в Долине царей своего брата и предшественника Сменхкару. Хотя вся жизнь Тутанхамона прошла в период возвышения религии Атона, при молодом фараоне началось возрождение традиционной религии.

За спиной молодого правителя стояли опытные советники, которые и направляли религиозную контрреформу. Самым влиятельным из них был полководец Хоремхеб, выдвинувшийся еще в правление Эхнатона. Хоремхеб удостоился титула заместителя царя. Статус полководца обеспечивало родство с династией — он был женат на Мутнеджмет, сестре Нефертити.

На статуе Хоремхеба и его жены сохранилась надпись, что вельможу часто звали успокоить Тутанхамона, когда юный фараон «впадал в ярость». Та же запись говорит о статусе Хоремхеба выше всех других приближенных.

Вторым по влиянию приближенным Тутанхамона был визирь Эйе. Один из памятников перечисляет многочисленные титулы Эйе, которыми он обладал при Эхнатоне. Он отвечал за внутреннюю политику, передачу царских указов по царству. Эйе был братом Тии, жены Аменхотепа III, и, следовательно, двоюродным дедом фараона.

При Тутанхамомене Майя получил пост начальника казначейства. Ему удалось занимать этот пост при сменивших Тутанхамона правителях и умереть от старости на девятом году царствования Хоремхеба.

Первым действием нового фараона была перемена имени. Они стал называть себя Тутанхамон вместо Тутанхатона, что показывает его отказ от реформ Эхнатона. Первые два года правитель продолжал жить в Амарне, потом переехал в Мемфис. Часть правления он проводил и в Фивах, на что указывают строительные работы его времени.



Тутанхамон и Анхесенамон. Источник: wikipedia.com

Для строительства монументов Тутанхамона шли каменные блоки монументов его предшественника. Например, был разобран храм Атона в Карнаке, а его блоки пошли на заупокойный храм Тутанхамона в Фивах.

В Карнаке по приказу нового фараона была воздвигнута Стела восстановления. В ней правитель излагал планы по восстановлению традиционной египетской религии. При Эхнатоне были уничтожены многие изображения Амона. При Тутанхамоне их начали восстанавливать. Но эта работа продолжалась при последующих фараонах — Хоремхебе, Рамзесе I, Сети I, Рамзесе II.

По его приказу были возобновлены старые религиозные фестивали. Возобновилось почитание священного быка Аписа. Одни похороны быка состоялись в период короткого правления Тутанхамона.

Снова проводился религиозный праздник Опет. Он заключался в перевозке изображений Амона, Мун и их ребенка Хонсу из храма Карнака в Луксор. Перед его проведением Тутанхамон делал подношения цветов, возлияний и благовоний Амону в Карнаке. Изображение бога доставляли в Луксор по аллее сфинксов, а обратный путь шел по Нилу. 11 дней, пока статуя была в Луксорском храме, люди праздновали.

Царская ладья сопровождала изображение Амона во время возвращения. Амона сопровождали певцы, танцоры и музыканты. По берегу Нила рядом с царской ладьей шли воины.

Чтобы укрепить традиционную религию Тутанхамон приказал начать новое строительство в храмах Амона в Фивах, Карнаке и Луксоре. Часть работ были продолжением начатых при его деде, еще до введения культа Атона. В частности, по его приказу были поставлены новые сфинксы с бараньими головами на Аллее сфинксов в Карнаке.

Также были добавлены блоки к храмам в Гуробе, Абидосе и Файюме, построенные при Тутмосе III. В Нубии он расширил храм своего деда Аменхотепа III, а также возвел два храма своего культа. Один из них сохранился. Храм изображал две формы бога Амона — карнакскую и местную. Местную форму Амона воплощал Тутанхамон. Такое обожествление было продолжением традиций его деда Аменхотепа III.

В Карнаке сохранился сфинкс с лицом Тутанхамона. Там же было возведено несколько статуй Амона с лицом молодого фараона и несколько статуй жены бога Мут с лицом Анхесенамон. Рядом со статуями Аменхотепа III были воздвигнуты небольшие статуи Тутанхамона. Этим молодой фараон провозглашал себя преемником политики своего деда, которая отличалась от политики Эхнатона. В Фивах был построен заупокойный храм Тутанхамона. Известно, что были жрецы культа умершего фараона.

К эпохе Тутанхамона относится строительство храмов в подчиненных землях Нубии. Они посвящались Амону и самому обожествленному правителю. Это было частью политики по восстановлению присутствия египетской власти в Нубии. Подчиненными землями управлял наместник с царской печатью. Половина собираемых в Нубии налогов шла в метрополию, остатки шли на жалованье гарнизону и чиновникам.

Тутанхамон сражается с азиатами. (wikipedia.com)

Была у политики религиозной реставрации и обратная сторона — нужно было повысить налоги. Сохранилась стела с указом о сборе налогов, созданная в 1337 году до н. э. Это задание Тутанхамон доверял казначею Майе как верному и честному приближенному. Вероятно, фараон хотел, чтобы налоги дошли до казны, а не остались у нечестных сборщиков. Через несколько лет фараон Хоремхеб писал о коррупции в Египте до его прихода к власти.

Внешняя политика Тутанхамона

Позиции Египта в Леванте ослабли в правление Эхнатона. В это время хетты начали наступление на Ближнем Востоке, свергая вассальных и союзных Египту правителей. Они просили фараона о помощи, но Эхнатон ничего не сделал.

Часть записей в гробнице Тутанхамона повреждена, поэтому нет четких сведений, что делал фараон. Предположительно он позволил некоторым жителям Леванта переселиться в Египет. Переселенцы получали в стране на Ниле жилье, землю и работу, соответствующую их навыкам.

В гробнице фараона сохранились подарки ему от правителей соседних стран. Особенно много подарков от царя хурритского государства Митанни. Вероятно, Тутанхамон старался восстановить союзные отношения с Митанни, которые были заброшены при Эхнатоне. Высказывали даже предположение, что эти дары могли быть приданым невесты из Митанни, отправленной Тутанхамону. Среди этих даров — сандалии, туника, кинжалы из серебра и железа, браслет с аметистовым скарабеем.

Были дипломатические контакты с Эфиопией. В последние годы правления Тутанхамона восстановлены торговые отношения с Вавилонией и Ассирией. Сохранившееся письмо показывает, что правитель вел сложные переговоры с представителями обеих стран.



Кровать Тутанхамона. Источник: wikipedia.com

В конце своего правления Тутанхамон поучаствовал в двух военных кампаниях — против азиатов и нубийцев. Записи об этом были сделаны в его посмертном храме, но блоки с ними позже были повторно использованы для строительства храма в Карнаке. В гробнице фараона сохранились оружие, щиты, походная кровать и складные стулья, которые он мог использовать в военных походах. Возможно, в силу молодости Тутанхамон не сражался и не командовал войсками, но его присутствие в войске укрепляло боевой дух.

Допускают, что рельефы, изображающие битвы с азиатами Тутанхамона и Хоремхеба, рассказывают об одной кампании. Противниками египтян были хананеи и сирийцы. Рельеф показывает, как азиатские колесницы убегают от египетских. Затем — как египтяне штурмуют вражескую крепость, а также как убивают и калечат пленных врагов. Завершает рельеф изображение триумфа фараона и его воинов.

Смерть Тутанхамона

Современные исследования мумии Тутанхамона дают представление о его внешности. Его рост было около 1.67 метров, что было нормой для Египта. У правителя были узкая талия и широкие бедра. Зубы уже начали портиться — что было нормой для Египта, где многие страдали от болезней зубов.



Саркофаг Тутанхамона. Источник: wikipedia.com

Исследования мумии показали, что незадолго до смерти фараон получил травму, которая не успела зажить. Вероятно, это был несчастный случай, например, падение с колесницы. Фараон умер через несколько дней или недель после падения. Похоронами Тутанхамона руководил Эйя, который действовал как наследник фараона.

Тутанхамон умер около 1325 года до н. э. Его вдова Анхесенамон отправила послание царю хеттов Суппилулиуме. Она писала, что у нее нет сына и мужа, а выходить замуж за подданного она не хочет. Царица просила прислать ей в мужья одного из царевичей.

Отправленный в Египет царевич Заннанза был убит при загадочных обстоятельствах. В убийстве обвиняли Хоремхеба и Эйе, которых могло не устраивать влияние на политику вдовы Тутанхамона. Гибель хеттского царевича привела к новому обострению отношений Египта с Хеттским царством.

Судьба Анхесенамон неизвестна. Следующим фараоном стал Эйе. После его короткого правления трон унаследовал Хоремхеб. При нем было завершено восстановления культа Амона, а культ Атона подвергался преследованиям. Многие памятники Эйе и Тутанхамона были уничтожены или приписаны Хоремхебу.

Имя фараона Тутанхамона стало широко известно людям в XX веке, когда Говард Картер обнаружил его гробницу. После этого он стал одним из самых известных фараонов Египта, а его маска — одним из символов древней цивилизации на Ниле наравне с пирамидами.