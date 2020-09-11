Эхнатон: Как меняли духовные скрепы в Древнем Египте

11.09.2020, 17:40, Разное

Второй сын фараона Аменхотепа III вообще не должен был становиться правителем Египта. Его старший брат Тутмос умер, не дожив до смерти отца, и наследником стал принц Аменхотеп. В 1352 году до нашей эры он был коронован в столице Древнего Египта Фивах как Аменхотеп IV. Он сразу приказал заложить в этом городе храм Атона. Это божество было известно в Египте, но лишь как воплощение Ра, бога Солнца.

Новый фараон рассудил, что для усиления власти необходимо сделать так, чтобы весь Египет поклонялся единому богу, а не разным. Ему не нравилось, что в каждом городе жители сами решали, кто из богов для них наиболее важен. Свою новую религию Аменхотеп IV создал на основе культа Атона. Изображался этот бог в виде солнечного диска, лучи которого заканчивались руками. Рядом с ним никогда не появлялись животные или люди кроме фараона и его семьи. Объяснялось это тем, что хоть Атон и заботится обо всех живых существах, но своего сына, то есть фараона, он ставит первым среди них.

Сын божий на троне Древнего Египта

Чтобы укоренить новый культ, Аменхотеп даже сменил своё имя. Теперь правитель Египта называл себя Эхнатон, то есть «Полезный для Атона». Отныне подданные, обращаясь к фараону, прославляли нового бога. Был заложен город — Ахетатон, то есть «Горизонт Атона». Монарх лично принимал участие в проектировании новой столицы. Как только ударными темпами были построены храмы и новый дворец, фараон с семьей переехал туда. Многие придворные поддержали начинания правителя и поменяли свои имена. Ими двигало не столько желание попасть под покровительство к новому верховному божеству, сколько стремление угодить фараоновой прихоти.

Изображение Атона. (en.wikipedia.org)

Египтяне не понимали, пугаться им или радоваться. С одной стороны, уменьшалось налоговое бремя, так как фараон, как верховный жрец, определил размер налогов для всех подданных. Раньше с кого и сколько собирать решали жрецы крупных храмов. Поборов стало меньше, но чиновники Эхнатона принялись активно пользоваться служебным положением, превращая города, куда их назначали, в свои личные кошельки.

На поклонение старым привычным богам власть смотрела всё с большим неодобрением. Дошло до того, что Эхнатон распорядился изменить летописи, вымарывая из них упоминания прежних богов. Это не помогло. Египтяне продолжили молиться по-прежнему, что подтверждают найденные даже в Ахетатоне многочисленные амулеты, посвященные другим богам.

Фараон Эхнатон и его семья поклоняются Атону. (en.wikipedia.org)

Интересно, что при таком «абстрактном» (не имеющем лица и даже тела) боге как Атон древнеегипетское искусство сделало шаг в сторону натурализма. Именно в этот период, который археологи называют «Амарнским» в честь городка Амарна, что сейчас на месте Ахетатона, фараона и его семью стали изображать в движении, а не исключительно сидящими на тронах. Также в скульптурах и фресках появляются сцены из ежедневной жизни монарха. Вместо парадных портретов фараона в образах воина или великого правителя его начали изображать человеком, у которого есть такие же дела, как и у обычных людей: молитвы, еда, семейная жизнь. Стала развиваться и литература: помимо гимнов Атону ученые нашли много любовной лирики, относящейся к этому периоду.

Тогда же появились отдельные изображения жены фараона — Нефертити. До этого подобное было не принято в египетской традиции — жена всегда изображалась вместе с мужем. Первые опыты египетских портретистов и скульпторов были не очень удачными — Нефертити изображали с мужским лицом, и только по одежде и регалиям можно было догадаться, что это не фараон, а его жена. Но постепенно люди искусства научились изображать супругу своего правителя так, как положено, и появились знаменитые портреты царицы, и сегодня поражающие женской красотой. Правда, некоторые пошли еще дальше и начали изображать фараона в стиле унисекс: с женоподобной фигурой, толстым животом и вытянутым черепом. Ученые предполагают, что это сделано для того, чтобы приблизить образ правителя к Атону, которому было чуждо само понятие пола.



Эхнатон и его семья (барельеф). Источник: en. wikipedia.org

Самому фараону половые проблемы были отнюдь не чужды. Несмотря на красоту, Нефертити не справлялась с главной обязанностью царицы — рождением сына. Она подарила мужу шестерых дочерей, и только потом на свет появился наследник Тутанхатон. Судя по современным исследованиям ДНК мумий, его матерью была не жена, а родная сестра Эхнатона. Так с помощью ближайшей родственницы фараон решил проблему престолонаследия. Он рассчитывал, что сын продолжит его дело, поэтому и воспитывал его как рьяного почитателя Атона.

О внешней политике Эхнатона известно хорошо, так как во время раскопок в руинах Ахетатона нашли много дипломатической корреспонденции тех времен на глиняных табличках. Фараон вёл активную переписку с другими «Великими монархами», которыми считались лидеры Вавилона, Ассирии, Митанни и государства хеттов. В начале своего царствования у Эхнатона возник конфликт с правителем Митанни, который был очень недоволен тем, что фараон отправил ему две позолоченные статуи вместо цельнозолотых. Эта странная претензия послужила поводом для войны между Египтом, Митанни и хеттами, где стороны конфликта менялись с невероятной скоростью, равно как и цели воюющих сторон. Три основных участника войны постоянно заключали за спинами друг друга секретные договоры, а их вассалы регулярно меняли своих хозяев, перебегая туда, где им, казалось, будет выгоднее. Но по итогу всего правления Эхнатона Египет остался примерно в тех же границах, что и при Аменхотепе III.

Борьба с коррупцией под видом борьбы с культом

Эхнатон правил 17 лет и после смерти во время эпидемии был похоронен в Ахетатоне со всеми почестями, положенными сыну Атона. Всего через пару лет после его смерти началось возвращение старых порядков. Поначалу регенты юного фараона еще продолжали курс Эхнатона, но уже при восшествии на престол Тутанхатон сменил имя на Тутанхамон. Всем стало ясно, что возвращается старый культ бога Амона. После переезда фараона и его двора обратно в Фивы рабы начали разбирать город Ахетатон и все храмы Атона для постройки новых зданий.

Руины Ахетатона. (en.wikipedia.org)

Тутанхамон правил недолго и окончательно растоптать культ Атона не успел. Его сановник Эйе, ставшим фараоном всего на четыре года, тоже не справился с этой задачей. Стереть культ Атона из памяти потомков удалось только следующему правителю Египта Хоремхебу. Он подошёл к делу так рьяно, что распорядился вымарать имена Эхнатона, Тутанхамона и Эйе из всех записей, вписав себя сразу после Аменхотепа III.

Историки считают, что такое уничтожение нового культа было необходимо для борьбы с коррупцией. Эхнатон был настолько увлечен своими религиозными и градостроительными планами, что отдал многое на откуп высшим чиновникам, а это привело к росту коррупции в Египте. Проблема была настолько велика, что Хоремхеб воздвиг стелу с особым указом отрезать нос любому проворовавшемуся чиновнику. Такими памятниками древнеегипетские фараоны отмечали лишь самые важные указы и государственные события вроде окончания войн. Хоремхеб весьма неплохо справился с вымарыванием всех следов культа Атона из хроник Египта. Настолько неплохо, что следы существования самого Эхнатона были обнаружены лишь в XIX веке.

После этого открытия в науке началась дискуссия о том, был ли Эхнатон приверженцем монотеизма, еще до того как сформировался иудаизм. Свою лепту в этот спор внёс даже Зигмунд Фрейд. По его теории Моисей был жрецом Атона, которого заставили покинуть Египет после смерти Эхнатона. После такого заявления начали искать сходство между гимнами, посвященными Атону, и библейскими псалмами. Сегодня ученые считают, что в культе Атона были некоторые черты, присущие более поздним формам монотеизма, но всё ещё оставались немало деталей типичных языческих верований.