 

Жена Алека Болдуина опубликовала портрет новорожденного сына и обнародовала его имя

11.09.2020, 17:32, Разное

Вчера Алек Болдуин объявил миру радостную новость: у них с женой Хиларией Болдуин родился пятый ребенок. Этот пост в Instagram сопровождался трогательной совместной фотографией, на которой малыш сладко спит на руках родителей. Сегодня же Хилария поделилась новыми подробностями – она опубликовала портрет сына и обнародовала его имя.

С радостью представляем вам Эдуардо Пау Лукаса Болдуина. Родился 8 сентября, 2020 в 19:46. Его имя означает “богатый источник мира и света”. Мы любим тебя, малыш Эду, – подписала снимок Хилария.

Напомним, весной прошлого года Хилария Болдуин пережила выкидыш, но уже через пару месяцев восстановилась и вновь забеременела. Однако мечтам о еще одном малыше не дано было сбыться и в этот раз – Хилария снова потеряла ребенка. Спустя пару недель она появилась на красной дорожке вместе с супругом в добром расположении духа. О том, как ей удалось не замкнуться в себе и пережить трагедию, супруга Алека Болдуина рассказала в соцсетях.

Я регулярно хожу к психотерапевту. Почти каждую неделю. В такое трудное время – после потери двух беременностей – мне действительно не просто было выбрать путь счастья. Мне пришлось много работать для этого. Этим я продолжаю заниматься и сейчас, 

– призналась жена Алека Болдуина в Instagram после того, как поклонник спросил, действительно ли ей пришлось обратиться за помощью к специалисту. Алек и Хилария Болдуин поженились 30 июня 2012 года. У них, помимо новорожденного, четверо детей: 6-летняя Кармен Габриэла, 5-летний Рафаэль Томас, 3-летний Леонардо Энджел и 2-летний Ромео Алехандро. У Алека также есть 24-летняя дочь Айрленд от брака с Ким Бейсингер.



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