 

Анджелина Джоли направила щедрое пожертвование двум 6-летним продавцам лимонада в Лондоне

11.09.2020, 16:15, Разное

6-летние Айаан Муса и Микаел Ишаак, проживающие на востоке Лондона, – два лучших друга, которые решили использовать свободное от учебы время не для игр, а для доброго дела. Рядом с домом они установили столик, за которым предлагают всем желающим угоститься лимонадом и внести любую посильную сумму на помощь жителям Йемена. Узнав о происходящем в стране, мальчики решили откликнуться на это вот такой инициативой и не услышанными не остались. О них написали многие СМИ, в частности BBC News, на котором о них прочитала… сама Анджелина Джоли.

Уверены, Айаан и Микаел не могли представить такого даже в своих самых смелых мечтах, однако они действительно получили письмо от голливудской актрисы, написанное на особой бумаге с выгравированными инициалами. В нем Анджелина похвалила мальчиков за идею и неравнодушие, выразила сожаление, что не может попробовать их лимонад, но отметила, что хочет сделать пожертвование.

Дорогие Айаан и Микаел, спасибо за то, что вы и ваши друзья делаете для помощи детям Йемена. Мне жаль, что не могу купить у вас лимонад, но все же я очень хотела бы внести свой вклад и поддержать вас. С любовью, Анджелина Джоли, – говорится в письме.

Письмо от Анджелины Джоли

Мама Айаана – Адель Муса – рассказала в интервью, что не может раскрывать точную сумму, но “пожертвование было очень щедрым”. Кроме того, Адель добавила, что мальчики сначала не поняли, от кого им пришло письмо, а вот их отцы “были слишком взбудоражены”. Родители показали Айаану и Микаелу несколько трейлеров и видео с участием Джоли, и тогда они поняли всю грандиозность случившегося. Мальчики записали для актрисы видео, в котором сказали: “Если вы когда-нибудь будете в Лондоне, мы с удовольствием угостим вас нашим лимонадом”.

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Публикация от Ayaan & Mikaeel (@lemonaidboys)8 Сен 2020 в 7:07 PDT

Это не первая подобная история, когда мировая знаменитость поддерживает доброе начинание ребенка. Один из ярких примеров – Меган Маркл и 6-летний Гевин Хэзелвуд. Во время австралийского тура Меган и принца Гарри Гевин подарил герцогине украшение из макарон: мальчик стоял в толпе с плакатом с надписью “Я сделал для вас ожерелье” и подарком – нанизанными на ленту макаронами, окрашенными в золотой цвет. Меган не просто приняла украшение, но и сразу же надела его. После этого о Гевине узнал весь мир.

Поклонницы стиля герцогини со всего света с первого же запроса нашли сайт imadeyouanecklace.com и буквально завалили маленького Гевина заказами. С продаж этих необычных украшений мальчику удалось выручить немалую сумму, но ни цента из этих денег не пошло в карман юного предпринимателя: весь доход он, как и планировал изначально, передал на исследование причин синдрома внезапной детской смертности в центр Mercy Perinatal – мама Гевина ранее потеряла дочь. Почитать об этом подробнее можно здесь.



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