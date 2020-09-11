Ксения Собчак, Иван Ургант, Андрей Малахов и другие на открытии ярмарки Cosmoscow

11.09.2020, 14:50, Разное

С 11 по 13 сентября в Гостином дворе работает 8-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow. Вчера состоялся предпоказ, гостями которого стали Ксения Собчак, Андрей Малахов, Иван Ургант, Александр Роднянский, Алена Долецкая, Сергей Капков, Марианна Максимовская, Ирина Хакамада, Наталья Гольденберг, Ольга Свиблова, Оксана Бондаренко, Ольга Слуцкер, Саша Новикова, Федук, Ксения Чилингарова, Константин Крюков и многие другие.

Иван Ургант Анна Михалкова Алена Долецкая Андрей Малахов Сергей Капков Ирена Понарошку Федук и Александра Новикова

Всего в ярмарке Cosmoscow 2020 принимают участие 62 галереи, которые показывают работы более 300 художников. В этом году в традиционных секциях ярмарки – Main, Design, Editions и Frame – представлено 55 галерей из России, Эстонии, Польши, Германии, Грузии, Франции, Австрии и Италии. В числе иностранных участников: Dawid Radziszewski Gallery (Варшава), Galerie Emanuel Layr (Вена/Рим), HORS-CADRE (Париж), Peres Projects (Берлин), Raster Gallery (Варшава), Temnikova & Kasela (Таллин) и Window Project (Тбилиси). Лучшим стендом Cosmoscow 2020 был назван стенд JART Gallery.

Музей современного искусства “Гараж” – “Музей года” Cosmoscow 2020 – представил на ярмарке стенд, посвященный одной из частей своей коллекции – крупнейшего в мире архива по истории российского современного искусства. Recycle Group и Ultima Яндекс Go подготовили инсталляцию “Сад расходящихся камней” – динамическое размышление о месте и времени. В рамках Cosmoscow x Vremena Goda Kids Zone состоялся первый мастер-класс для маленьких ценителей искусства. Здесь же представлена капсульная коллекция одежды, созданная при участии известных современных художников и их детей: Ирины Кориной с дочерью Антониной (14 лет), Александры Паперно с сыновьями Петром (9 лет) и Василием (7 лет), Иваном Горшковым с сыном Степаном (4 года).

В этом году Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow проходит в “гибридном” формате: наряду с мероприятием в Гостином дворе ярмарка впервые будет проходить онлайн.

Маргарита Пушкина Александр Роднянский и Федор Павлов-Андреевич Ирина Прохорова Наталья Гольденберг Михаил Хасая и Ирина Мартыненко Ирина Хакамада Ольга Слуцкер Ольга Свиблова Ксения Чилингарова Егор Корешков и Полина Максимова Оксана Бондаренко с дочкой Мией Марианна Максимовская Полина Киценко Полина Аскери Константин Крюков Денис Симачев Дина Немцова Амбарцум Кабанян и Анна Бибичадзе Аврора Анжелика Тиманина Юлия и Алиса Рубан Наталья Якимчик Саша Маниович и Светлана Захарова Дарья Михалкова