 

Ксения Собчак, Иван Ургант, Андрей Малахов и другие на открытии ярмарки Cosmoscow

11.09.2020, 14:50, Разное

С 11 по 13 сентября в Гостином дворе работает 8-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow. Вчера состоялся предпоказ, гостями которого стали Ксения Собчак, Андрей Малахов, Иван Ургант, Александр Роднянский, Алена Долецкая, Сергей Капков, Марианна Максимовская, Ирина Хакамада, Наталья Гольденберг, Ольга Свиблова, Оксана Бондаренко, Ольга Слуцкер, Саша Новикова, Федук, Ксения Чилингарова, Константин Крюков и многие другие.

Иван УргантАнна МихалковаАлена ДолецкаяАндрей МалаховСергей КапковИрена ПонарошкуФедук и Александра Новикова

Всего в ярмарке Cosmoscow 2020 принимают участие 62 галереи, которые показывают работы более 300 художников. В этом году в традиционных секциях ярмарки – Main, Design, Editions и Frame – представлено 55 галерей из России, Эстонии, Польши, Германии, Грузии, Франции, Австрии и Италии. В числе иностранных участников: Dawid Radziszewski Gallery (Варшава), Galerie Emanuel Layr (Вена/Рим), HORS-CADRE (Париж), Peres Projects (Берлин), Raster Gallery (Варшава), Temnikova & Kasela (Таллин) и Window Project (Тбилиси). Лучшим стендом Cosmoscow 2020 был назван стенд JART Gallery.

Музей современного искусства “Гараж” – “Музей года” Cosmoscow 2020 – представил на ярмарке стенд, посвященный одной из частей своей коллекции – крупнейшего в мире архива по истории российского современного искусства. Recycle Group и Ultima Яндекс Go подготовили инсталляцию “Сад расходящихся камней” – динамическое размышление о месте и времени. В рамках Cosmoscow x Vremena Goda Kids Zone состоялся первый мастер-класс для маленьких ценителей искусства. Здесь же представлена капсульная коллекция одежды, созданная при участии известных современных художников и их детей: Ирины Кориной с дочерью Антониной (14 лет), Александры Паперно с сыновьями Петром (9 лет) и Василием (7 лет), Иваном Горшковым с сыном Степаном (4 года).

В этом году Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow проходит в “гибридном” формате: наряду с мероприятием в Гостином дворе ярмарка впервые будет проходить онлайн.

Маргарита ПушкинаАлександр Роднянский и Федор Павлов-АндреевичИрина ПрохороваНаталья ГольденбергМихаил Хасая и Ирина МартыненкоИрина ХакамадаОльга СлуцкерОльга СвибловаКсения ЧилингароваЕгор Корешков и Полина МаксимоваОксана Бондаренко с дочкой МиейМарианна МаксимовскаяПолина КиценкоПолина АскериКонстантин КрюковДенис СимачевДина НемцоваАмбарцум Кабанян и Анна БибичадзеАврораАнжелика ТиманинаЮлия и Алиса РубанНаталья ЯкимчикСаша Маниович и Светлана ЗахароваДарья Михалкова



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