Скандалы: Спасти врио Кобзева

11.09.2020, 13:29, Разное

В Иркутской области побывал десант Администрации президента РФ из-за возможного второго тура на выборах губернатора

В администрации президента (АП) считают, что Иркутская область — единственный регион в России, где все-таки возможен второй тур на губернаторских выборах. Об этом Znak.com сказали сразу три источника, близких к АП. По словам одного из них, главной проблемой может стать «структура спойлеров», выстроенная политтехнологами ставленника Кремля врио губернатора Игоря Кобзева. Спойлером в этой губернаторской гонке стал кандидат от КПСС Геннадий Щадов, который, по логике политических менеджеров штаба Кобзева, должен оттянуть голоса у основного соперника врио губернатора — коммуниста Михаила Щапова. Однако на самом деле спойлер мешает скорее Кобзеву, чем Щапову. В Приангарье «на всякий случай» уже прилетал глава управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев. Кремлевские политологи провели круглый стол, где в один голос утверждали, что предпосылок для второго тура на выборах губернатора нет.

«Спойлеры отбирают голоса у основных кандидатов»

Кресло губернатора Иркутской области стало вакантным в декабре 2019 года. Прежний глава региона коммунист Сергей Левченко подал в отставку по собственному желанию после того, как на него обрушилась волна критики со стороны федеральных властей за неэффективную работу по устранению в Иркутской области последствий наводнения летом прошлого года. Сам Левченко позже говорил, что покинул пост губернатора под давлением Москвы, а потому намерен вновь бороться за руководящую должность. Однако депутаты иркутского Заксобрания приняли решение, что выборы губернатора будут досрочными (хотя они и так должны были бы состояться в сентябре 2020 года), тем самым Сергей Левченко лишился возможности участвовать в губернаторской гонке.

Теперь за пост главы Приангарья борются пять человек: ставленник Кремля — врио губернатора Игорь Кобзев, Михаил Щапов (КПРФ), Геннадий Щадов (КПСС), Лариса Егорова («Справедливая Россия») и Андрей Духовников (ЛДПР). Основными претендентами на этот пост ожидаемо стали Кобзев и Щапов.

В предвыборном штабе Игоря Кобзева, по данным Znak.com, работают политтехнологи из компании «ИМА», а также политические менеджеры Алексей Васильев и Алексей Семенов. Именно им принадлежит идея ввести в губернаторскую гонку спойлера Геннадия Щапова, утверждает собеседник Znak.com среди политических менеджеров.

«Но структура спойлеров такова, что они отбирают голоса у основных кандидатов. И Щадов забирает голоса ситуативных избирателей, которые должны были достаться Кобзеву», — предупреждает источник Znak.com, близкий к администрации президента.

По его словам, соперник Кобзева — коммунист Щапов «не ведет яркую кампанию, но ему это и не нужно, а вот штабу Кобзева нужно что-то придумать». «Щапову, подобно Левченко и Фургалу, ничего не нужно делать: можно просто существовать в этой конструкции со спойлером Щадовым, потому что конструкция пока работает на него», — поясняет наш источник.

«Володинский пул выступил, нужно было уравновесить»

По словам двух собеседников Znak.com в среде политтехнологов, с коммунистом Михаилом Щаповым может сотрудничать политолог Константин Калачев, считающийся близким к спикеру Государственной думы Вячеславу Володину. По словам одного из собеседников нашего издания, близкого к Кремлю, «Калачева рекрутировать на выборы» мог спикер Госдумы Вячеслав Володин, который ранее был первым заместителем руководителя АП и занимался в том числе тем, что курировал проведение выборов в регионах.

«Не секрет, что Володину доставляет огромное удовольствие *** (доставлять неудобства — прим. ред.) [первого замглавы АП Сергея] Кириенко», — сказал Znak.com один из источников, близких к Кремлю. Наш собеседник подчеркнул, что помимо текущих выборных кампаний уже постепенно начинается борьбы за кураторство выборов в Госдуму VIII созыва в 2021 году.

Сам Константин Калачев информацию о том, что в Иркутск он направился по поручению Володина, назвал «чушью» и сказал, что, по его мнению, понятие «володинские политологи» «кануло в Лету». Калачев заявил корреспонденту Znak.com, что «не встречался с Щаповым и не сотрудничает с ним, хотя искренне сочувствует ему». «А если бы и сотрудничал с Щаповым, то точно бы кое-что поправил в его кампании», — добавил Калачев. Политолог также сообщил, что «все мы заинтересованы в том, чтобы выборы были конкурентными». Получить комментарий Щапова Znak.com не удалось — кандидат в губернаторы не отвечал на телефонные звонки и сообщения.

При этом на прошлой неделе Константин Калачев приезжал в Иркутск, где принял участие в круглом столе. Тогда политолог заявлял, что «шансы на второй тур безусловно есть», а «если его не будет, то [для иркутян] это будет странным». Схожее мнение в ходе круглого стола высказал и директор «Фонда прогрессивной политики» Олег Бондаренко.

Но уже на этой неделе в Иркутске прошел еще один круглый стол, но уже организованный «Комсомольской правдой» и Сибирским филиалом Фонда развития гражданского общества, где выступали в том числе и сам глава ФоРГО Константин Костин и политтехнолог Дмитрий Гусев.

По словам одного из участников мероприятия, круглый стол кремлевских экспертов должен был стать «мощным ответом по экспертной линии» круглому столу, где выступал Калачев и Бондаренко.

«Володинский пул выступил, нужно было уравновесить», — пояснил Znak.com собеседник в Кремле. По его словам, также «на всякий случай» в регион приезжал начальник управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев. Он, по словам нашего источника, в очередной раз обозначил приоритет: для Кремля важна легитимность избранного губернатора, а не большой процент проголосовавших «за».

«Назначение Кобзева прошло без согласования с сильными группами интересов»

За несколько дней до старта голосования (в этом году единый день голосования впервые будет растянут на три дня) «допускают для себя возможность проголосовать» за врио губернатора Игоря Кобзева 47% опрошенных иркутян, 26% такую возможность для себя не допускают. Узнаваемость Кобзева находится на уровне 80%, свидетельствуют данные опроса ФоРГО. По данным директора Международного института политической экспертизы Евгения Минченко, «назначение Игоря Кобзева прошло без согласования с сильными группами интересов, которые традиционно влияют на иркутскую политику. Это обстоятельство заметно осложняет консолидацию местных элит вокруг „варяжского“ руководителя.

Кроме того, сложившаяся ситуация закладывает фундамент под продолжение конфликта и на федеральном уровне. Против Кобзева по сложившейся в Иркутской области традиции работает его образ „варяга“ и низкая степень публичности». В докладе Минченко «Госсовет 2.0» отмечается, что «кампания в пользу Кобзева может оказаться весьма затратной, ведь цена, которую местные элиты попросят за оказание деятельной помощи в ходе кампании, будет высока». «Если сделанные в ходе кулуарных переговоров обещания не будут выполнены, конфликт в Иркутской области разгорится с новой силой уже в ближайший год», — предупреждает эксперт.

Анастасия Мельникова