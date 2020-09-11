«При постоянной прослушке микрофона это нормально» – разработчики приложения Госуслуг объяснили высокий расход батареи

11.09.2020, 12:35, Разное

Разработчики приложения «Госуслуг» ответили на вопросы пользователей о том, почему программа активно «ест» заряд батареи даже в фоновом режиме.

По словам программистов, это нормальное поведение в связи с постоянно включенным микрофоном.

«Уважаемые разработчики, за 8 часов конкретно приложение «Госуслуги» разряжает батарею на 30%! Это очень большой расход. Телефон Meizu M8», – написал один из пользователей в отзывах на сервисе Google Play.

«Здравствуйте, Александр! При постоянной прослушке микрофона и регулярном съёме данных о геолокации это нормальное поведение. Попробуйте установить приложение на телефон с большим объёмом батареи», – ответили разработчики.

Позже ответ был удалён, однако в сети распространились его скриншоты и разработчикам пришлось дать дополнительный комментарий – они рассказали, что микрофон прослушивается для блага пользователей и в целях борьбы с терроризмом.

«Напоминаем, что при установке приложения вы принимаете правила пользования, которые позволяют ему использовать камеру, микрофон и данные геолокации в интересах защиты ваших прав и свобод, а также национальных интересов России. Вы также соглашаетесь на использование этой информации в суде и следственных целях и даете разрешение на ее публикацию государственными и частными органами и неограниченным кругом третьих лиц в случае объективной необходимости», – говорится в ответе.