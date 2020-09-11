Глава Netflix о сотрудничестве с Меган Маркл и принцем Гарри: “Готовим грандиозное зрелище”

11.09.2020, 12:10, Разное

В начале сентября стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл заключили многолетний контракт с Netflix на создание разнообразного контента: документальные и художественные фильмы, телешоу и даже программы для детей. Ходили слухи, что ради такого дела Маркл возобновит актерскую карьеру, но их развеял генеральный директор Netflix Рид Хастингс в интервью каналу деловых новостей CNBC.

Рид Хастингс

Они будут выступать главным образом в качестве продюсеров. Им хорошо известно, что стоит доносить зрителю, и мы будем сотрудничать с ними именно в этом ключе,

– сказал Хастингс, отметив, что прочит проектам герцога и герцогини Сассекских огромный успех:

Это будет грандиозное зрелище. Меган и Гарри весьма умны. Они не соглашаются с первым попавшимся предложением, но мы собрали лучших из лучших на нашем сервисе. Я так взволнован этой сделкой. Не могу пока раскрыть детали, но думаю, что в следующем году это будет самым захватывающим и просматриваемым контентом.

Принц Гарри и Меган Маркл

Сделка пары по своей форме похожа на контракт, заключенный с другой известной power couple, – Бараком и Мишель Обамой, которые также выпускают свои проекты на Netflix. В обоих случаях сумма контракта не раскрывается. Однако отдельные инсайдеры в индустрии заявляют, что заветная цифра может быть близка к 150 миллионам долларов – а может быть, и того выше. Также известно, что принц Гарри объединился с Опрой Уинфри для создания серии выпусков Apple TV+ на тему психического здоровья. Их выход запланирован на следующий год.