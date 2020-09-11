Бобруйский районный суд вынес решение о блокировке телеграм-канала Nexta

11.09.2020, 8:37, Разное

Бобруйский районный суд удовлетворил иск доярки из села Степаново Ядвиги Пилипенко к создателям телеграм-канала Nexta и принял решение о блокировке ресурса на территории Белоруссии.

В своем исковом заявлении женщина обвинила канал в подготовке в стране государственного переворота и побуждении своих коллег по коллективному хозяйству к массовой забастовке, приведшей к повальному пьянству. Вследствие этого агропредприятию нанесён ущерб в размере 20 тысяч белорусских рублей.

Согласно решению суда, гражданин Республики Беларусь, создатель телеграм-канала Nexta Степан Путило должен самостоятельно прекратить деятельность своего СМИ и известить об этом Беларуськомнадзор, уплатить штраф в размере 500 тысяч белорусских рублей в государственную казну и перечислить 40 тысяч белорусских рублей на счета агропредприятия «Нива» в Бобруйском районе. Половину суммы за моральный ущерб.

В случае отказа от исполнения требования суда в течение 10 дней с момента вступления решения в законную силу государственный регулятор осуществит блокировку телеграм-канала своими силами, а в счёт погашения долга перед Родиной и колхозом у гражданина Путило будет изъято личное движимое и недвижимое имущество.