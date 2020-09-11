В мире: Договор Сербии с Косово повлиял на отношения Белграда с Москвой

11.09.2020, 7:59, Разное

Президент Сербии Александр Вучич сделал звонок своему российскому коллеге Владимиру Путину. Есть все основания полагать, что это было не обычное протокольное общение двух лидеров. Сразу после недавнего визита Вучича в Вашингтон Сербия отказалась от участия в учениях в Белоруссии – и это не единственный тревожный сигнал, который важен с точки зрения отношений РФ и Сербии.

Президент РФ Владимир Путин провел 10 сентября телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем, лидеры обсудили косовское урегулирование, информирует пресс-служба Кремля. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе сербской стороны.

«Особое внимание уделено проблематике косовского урегулирования. Александр Вучич информировал о переговорах, прошедших в Вашингтоне 4 сентября и в Брюсселе 7 сентября… Владимир Путин подтвердил неизменность принципиальной позиции РФ относительно выработки приемлемого для Белграда компромиссного и сбалансированного решения, которое должно быть утверждено Советом Безопасности ООН», – говорится в сообщении кремлевской пресс-службы.

Также президент РФ Владимир Путин сообщил президенту Сербии Александру Вучичу о готовности и далее плотно взаимодействовать по всем вопросам двусторонней, региональной и международной повесток, информирует пресс-служба Кремля. В свою очередь президент Сербии Александр Вучич подтвердил военный нейтралитет страны, сообщила администрация Вучича. «Вне зависимости от тяжести и сложности своей геополитической, военной и экономической позиции Сербия будет защищать принципы военного нейтралитета и останется истинным и корректным партнером РФ», – приводит администрация слова сербского президента.

Это заявление было сделано на следующий день после того, как министр обороны Серии Александр Вулин поведал миру о том, что сербские военнослужащие на полгода прекратят участвовать в совместных маневрах с другими странами. Вулин заявил, что этот шаг вызван «страшным и незаслуженным давлением ЕС» и желанием сохранить свой военный нейтралитет. «В предстоящий период мы не будем участвовать в каких бы то ни было учениях или военных активностях ни с НАТО, ни с ОДКБ, ни с Россией, США, КНР, ЕС – ни с Востоком, ни с Западом», – сказал глава минобороны Сербии.

В первую очередь под мораторий попали учения «Славянское братство –2020», которые должны пройти в Белоруссии с 10 по 15 сентября с участием российского, белорусского и сербского контингентов. Никакие другие братья-славяне в этих ежегодных учения не участвуют, а в прошлом году они проводились как раз на территории Сербии.

Вулин напрямую увязал именно эти конкретные учения с давлением со стороны Евросоюза. «От нас требуют – ценой отказа от нашего европейского будущего, подвергая большому давлению нашу политику, наш народ в Косове и в Республике Сербской {Босны}, чтобы мы отказались от запланированных военных учений с Белоруссией», – сказал Вулин.

Сербия – кандидат на вступление в Евросоюз и должна считаться с давлением Брюсселя. А Евросоюз сейчас озабочен событиями в Белоруссии и таким вот своеобразным способом пытается изолировать Минск от союзников. Кстати, буквально две недели назад тому же Александру Вулину пришлось разоблачать фальшивку и фотомонтаж о якобы участии сербских военнослужащих и спецназа в разгоне протестующих в Минске.

В то же время нет полной уверенности в том, что отказ от совместных маневров с российской армией не связан напрямую с недавними вашингтонскими договоренностями между Сербией, США и Косово. Американский спецпредставитель по Балканам Ричард Гренелл вписывал туда новые пункты чуть ли не на коленке.

Например, положение о прекращении попыток Косово вступить в какие-либо международные организации, оказывается, увязано с параграфом о том, что Сербия, в свою очередь, год не будет предпринимать попыток уговорить страны, ранее признавшие Косово, это признание отозвать. Эта дипломатическая и разведывательная война длится годами и ведется в основном на отдаленных театрах боевых действий. Например, в Тихом океане. Там есть Тувалу, Науру, Фиджи, Самоа, Кирибати и прочие, которые тоже члены ООН и голос имеют.

И мало ли что там еще написано. В самой Сербии, например, положение о переносе посольства в Израиле в Иерусалим вызвало критику совсем с неожиданной стороны. Многие вспомнили, что прямо сейчас в Ливане на границе с Израилем в полосе ответственности «Хезболлы» находятся сербские военнослужащие в составе международного миротворческого контингента. Отставной генерал Срето Малинович, сейчас входящий в руководство Демпартии, поднял вопрос об их безопасности в связи с договоренностями по переносу посольства. Об этой детали, похоже, никто не думал, подписывая соглашение.

Генерал Малинович также потребовал от министра Вулина гарантий, что принцип нейтралитета действительно будет соблюдаться, и отказ от совместных маневров будет реально распространен и на страны НАТО. Тут очень кстати выяснилось, что в вашингтонских договоренностях есть пункт об обязательстве Сербии признать «Хезболлу» террористической организацией.

Кстати, Белград сразу же после возвращения сербской делегации домой занял двусмысленную позицию по поводу переноса посольства.

Окружение президента Вучича теперь убеждает мир, что «мы ничего такого не подписывали», а о месте нахождения посольства «только разговаривали». Так, например, трактует события советник Вучича по связям со СМИ Сузана Васильевич. Министр иностранных дел Ивица Дачич сказал примерно так: будет ли перенесено посольство в Иерусалим, если вообще будет перенесено, зависит от сербско-израильских двусторонних отношений и их дальнейшего развития. А об этом мы только еще будем разговаривать. Ричард Гренелл через твиттер ответил, что «ему смешно». Тем не менее, сербские дипломатические источники продолжают утверждать, что «ничего такого на бумаге нет», а в кулуарах распространяется информация, что если Израиль начнет развивать отношения с Косово, то никуда посольство не переедет. А тянуть все это можно бесконечно долго.

Подозрения в отношении вашингтонских договоренностей о наличии у них если уж не секретных протоколов, то двойного дна существуют. Звонок Вучича Путину вообще-то обычное дело, они разговаривают часто и долго. Но сейчас действительно требуются дополнительные разъяснения. Позиция Белграда в принципе была и так понятна: Сербия считает свой военный нейтралитет краеугольным камнем внешней политики. Но события последней недели реально требуют разъяснений из первых уст. В конце концов, нейтралитет – это такая штука, которой от дождя не прикроешься.

Например, Сербия никогда не сможет обеспечить себя оружием западноевропейского производства, поскольку ей его не продадут даже втридорога. На пути таких потенциальных контрактов категорически встанет Хорватия. И перевес в гонке вооружений в таком случает будет на стороне хорватов. То есть, это уже не беспощадный нейтралитет типа финского, а нейтралитет с традиционным сербским акцентом.

Отдельная история – так называемая «диверсификация источников энергоснабжения».

Президент Вучич утверждает, что в ходе переговоров в Вашингтоне ему удалось отстоять самостоятельность Сербии в выборе источников энергоснабжения (читай – газа), поскольку посол Гренелл требовал вписать в текст отказ Сербии от получения 100% энергоносителей из России. На данный момент этот параграф выглядит абстрактно, в нем нет конкретно слова «Россия». Но Гренелл все-таки не удержался и откровенно заявил, что конечная цель США – «заставить эту часть мира повернуться в сторону Запада».

Неожиданное сопротивление пришло из Приштины. Вся албанская оппозиция в едином порыве заявила, что ни при каких обстоятельствах не пропустит договор через парламент. Бывший премьер-министр Альбин Курти сказал. что если он после выборов вернется в исполнительную власть Косово, то выполнять договоренности с США просто не будет. В ответ Гренелл в твитере назвал Альбина Курти «врагом США». Мелочь, а приятно.

Курти ушел в отставку в марте этого года под давлением США и конкретно Ричарда Гренелла. В данном случае Альбин Курти – это очень показательная иллюстрация реальных устремлений албанского национализма. Большая часть политиков и населения выступает против любых компромиссов с Сербией и за продолжение агрессии на север, даже если против этого будут США. Курти, конечно, радикал, но за ним стоит большая часть косовского общества. Так что есть достаточно шансов, что все пойдет не по плану Гренелла.

Сейчас основной вопрос в доверии. Доверии между Россией и Сербией. Надо быть точно уверенным в том, что не существует никаких дополнительных закулисных договоренностей или новых «красных линий», которые могут стать неожиданностью для всех и которые могли возникнуть по результатам визита Вучича в Вашингтон. Хочется надеяться, что вашингтонские договоренности не сломают сложную систему государственных принципов Сербии, которую выстроил за последние годы Александр Вучич. Принцип военного нейтралитета при некоторой изворотливости вполне может сочетаться с традиционной дружбой с Россией, в том числе и в военной сфере.