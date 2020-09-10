Скандалы: Как престиж России сровняли с землей

10.09.2020, 15:55, Разное

В августе 2020 года в навоз измельчили уникальную пшеницу, которая устояла в 1943 году перед гитлеровскими танками

Гектары в Снегирях приговорили под раздачу 30 октября 2019 года на заседании Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации. Протокол этого заседания (имеется в редакции) — документ обширный, в нем «пакетом» сведены 76 решений о передаче земельных участков сельскохозяйственного назначения АО «ДОМ. РФ» «для совершения юридических и иных действий, в том числе сделок». Проще говоря — для продажи девелоперам под строительство коттеджных поселков и ипотечных жилых комплексов. Точное количество земельных участков, которые были переданы постановлением для продажи, и их площадь подсчитать довольно трудно, потому что не по каждой позиции указаны сами участки, их номера и количество — в одном решении протокола может быть один участок, в другом — несколько десятков. Объем «пакета» впечатляет — 107 страниц! И масштаб мероприятия тоже: на продажу уходят земли РАН, Министерства обороны, вузов, научно-исследовательских институтов…

Деньги из воздуха

Все решения протокола подписаны тогдашним вице-премьером правительства РФ Виталием Мутко и в ту пору генеральным директором АО «ДОМ.РФ» Александром Плутником. Сейчас, после ухода с поста вице-премьера правительства РФ, Виталий Мутко — новый генеральный директор АО «ДОМ.РФ», а Александр Плутник возглавляет компанию «Новые городские проекты». Кроме Плутника и Мутко решения о передаче земельных участков подписаны представителями бывших владельцев изымаемых угодий. В частности, от РАН решение о передаче трех участков в подмосковном поселке Снегири (решения № 17.2, 17.3 и 17.4 протокола) подписал вице-президент РАН Юрий Балега. Один из трех этих участков (под кадастровым номером 50:08:0050211:69) — и есть тот самый, на котором Отдел отдаленной гибридизации Главного ботанического сада РАН посеял прошлой осенью многолетнюю пшеницу. Площадь участка — 7,5 гектара, кадастровая стоимость 478 608,52 рубля.

Два других участка (50:08:0050211:73 и 50:08:0050234:294) площадью 1,4 и 77,5 гектара также раньше входили в состав земель опытного хозяйства Ботанического сада, созданного здесь в 50-х годах прошлого века академиком Николаем Васильевичем Цициным. Кадастровая стоимость — 93 760,00 и 468 480,52 рубля. Выписка из ЕГРН на эти три участка в редакции имеется: участки относятся к категории земель сельхозназначения, правообладателями (на 28 августа 2020 года) указаны Российская Федерация и Российская академия наук (одновременно). Судя по документам учетной инстанции, по участку № 50:08:0050211:69 в Федеральную службу государственной регистрации кадастра и картографии 14 января 2020 года поступило заявление «о государственной регистрации права, ограничения (обременения) права на недвижимое имущество, сделки с недвижимым имуществом, государственной регистрации законного владельца закладной». Проще говоря, права на этот участок уже переоформляются — на АО «ДОМ.РФ».

Кроме того, вице-президент РАН Юрий Балега подписал решение (№ 17.1) о передаче еще двух земельных участков — в Солнечногорском районе Московской области (кадастровые номера 50:09:0060703: 456 и 50:09:0060735:35). Организации, располагавшиеся на этих участках, не указаны. На момент сдачи номера в печать удалось установить, что эти участки относятся к категории особо охраняемых территорий и объектов. В решениях о передаче участков зафиксирован любопытный пункт: «АО «ДОМ.РФ» при организации торгов в отношении имущества, указанного в п. 1, предусмотреть в составе документации по проведению торгов в соответствии с частью 4.3 статьи 12 Федерального закона необходимость перечисления на счет РАН суммы в размере 30% по результатам таких торгов». РАН, иными словами, от сделки получает долю.

Теперь посчитаем. Три интересующих нас участка в Снегирях имеют общую площадь 16,7 гектара, или 1672,76 сотки. Рыночная стоимость земли в этих краях начинается от 2 тысяч долларов США за сотку (напомним, место козырное — рядом находится Дом отдыха Администрации президента РФ и множество закрытых и тщательно охраняемых коттеджных поселков), минимальная цена продажи, по оценкам риелторов, равняется 3 345 520 долларов США.

Академии наук, выходит, из этой суммы достанется 1 003 656 долларов. На пустом месте. Из воздуха. Кто ж при таком гонораре вспомнит о цицинской пшенице и престиже Отечества?

Остальное, понятное дело, зайдет в АО «ДОМ.РФ». За 9 месяцев прошлого года, кстати, эта организация получила прибыль 63 млрд рублей — ничего не производя, не выпуская никакой полезной продукции, только продавая земли под строительство, изымаемые у госструктур такими вот типовыми «пакетными» решениями.

По пути Царицы

Должно ли утешать то обстоятельство, что распродажей занимается теперь официальная организация, а не частные лица, как еще совсем недавно? Ведь в нулевых годах сомнительными операциями с землей в окрестностях владений РАН занималась глава Истринского района Анна Щерба. Соратники звали эту мощную даму Царица, и о ней вспоминают до сих пор, хотя на финише административной карьеры ее настигло уголовное дело.

Основанное академиком Цициным хозяйство располагалось на площади 1800 гектаров и манило просторами предприимчивых людей. Особенно после того, как в 90-х годах землю единого изначально хозяйства разделили. Основная часть (1750 гектаров) отошла к вновь созданному Научно-экспериментальному хозяйству (НЭХ) «Снегири». Это была ферма, на которой содержались 1200 голов уникальной зебувидной породы, выведенной академиком Цициным,— на ее площадях пасли коров и заготавливали корма. А 50 гектаров получил Отдел отдаленной гибридизации Главного ботанического сада РАН — там на небольших опытных участках занимались созданием многолетней пшеницы.

НЭХ «Снегири» испытания самостоятельностью не выдержал и постепенно разваливался: финансирование постоянно падало, неустойки росли как снежный ком, директора менялись как перчатки. И тогда на горизонте возникла Анна Щерба, предложив очередному проходному руководителю опытного хозяйства отдать 40 гектаров земли за долги. Тот и согласился. Дальше по наработанной схеме от «пирога» отрезали кусками, переводя сотки из земель сельскохозяйственного назначения в категорию «дачное строительство» и продавая девелоперской компании — так посреди полей появился жилой квартал «Новые Снегири», а по краям, у лесов — расположились крутые коттеджные поселки. К 2014 году площадь земель НЭХ «Снегири» сократилась до 800 гектаров. Отдел отдаленной гибридизации со своими мелко нарезанными делянками выжил чудом — до «мелочи» у Царицы просто руки не дошли.

Эта дама оперировала серьезными цифрами: 1000 гектаров проданной земли в Снегирях — это только часть грандиозной земельной аферы. По такой же схеме были распроданы десятки тысяч гектаров, принадлежавших ЗАО «Племзавод «Слободской»», совхозам и колхозам «Онуфриевский», «Курсаковский», «Большевик», «Костровский» и «Победа». К сделкам кроме Анны Щербы имели отношение ее заместитель Роман Коржев, Игорь Гришаненко, курировавший вопросы строительного комплекса, а еще дочь Царицы Виктория Болдина. Покупателями выступали некие компании, зарегистрированные в офшорах, в основном на Кипре и Виргинских островах, писали тогда в СМИ, отмечая, что на сомнительных сделках получены миллионы долларов. В августе 2014 года Щербу от должности освободили и даже арестовали по обвинению в превышении полномочий. Был ли суд, правда, не очень понятно — об этом информации нет. Самая свежая ссылка на публичное выступление этой дамы вызывает умиление: в интервью Истринскому телевидению она рассказывала, что читает православные книги, занимается внуками и печалится о том, что нынешнее руководство плохо знает район и людей, которые там живут.

Между тем земельная схема, освоенная при Царице, успешно работает без нее. С той только разницей, что отобранные у хозяйств (в том числе подведомственных РАН) земли сельскохозяйственного назначения продает девелоперам солидная структура — АО «ДОМ.РФ». Что и случилось с участком цицинской пшеницы в Снегирях — при нынешних ценах за сотку и до него теперь дошли руки.

«Решать сообща»

Возникает логичный вопрос: неужели об истринском селекционном чуде никто из принимавших роковое решение не знал? Попытаемся разобраться и в этом.

В конце октября 2015 года в Российской академии наук проходило специальное заседание отделения биологических наук. Выступал Владимир Упелниек, руководитель Отдела отдаленной гибридизации Главного ботанического сада РАН, сейчас — директор этого учреждения, по существу — продолжатель дела Цицина. Он рассказывал об уникальных результатах многолетней работы, о достижениях, которым может позавидовать любая страна. Академики слушали рассказ Владимира Упелниека очень внимательно и дивились: многие обо всем рассказанном узнали впервые. Потом были выступления (типа, в прениях). Все выступавшие отмечали замечательные достижения селекционеров. Кто-то даже сравнил работу Отдела отдаленной гибридизации с космическими успехами СССР. А академик-секретарь Отделения биологических наук РАН Алексей Розанов сказал тогда «Огоньку»: «Это отличная работа. Исследование, о котором рассказал Владимир Упелниек,— это прорывное направление в сельском хозяйстве. Но, к сожалению, мы сейчас не можем принимать никаких решений. У нас нет такого права. Мы можем только наблюдать и сочувствовать».

После заседания академиков в том же корпусе РАН, называемом «золотыми мозгами» (Ленинский проспект, 32) прошло совещание в управлении координации и обеспечения деятельности организаций в сфере сельского хозяйства Федерального агентства по управлению научными организациями, ФАНО (сейчас оно расформировано). Речь на нем шла о распространении и тиражировании снигиревской многолетней пшеницы. Владимир Упелниек, описав достоинства уникальной селекционной разработки, просил немногого: выделить для этих целей дополнительно 120 гектаров земли.

Дальше случилась сцена, которой корреспондент «Огонька» был свидетелем: сначала начальник управления ФАНО Вугар Багиров долго не мог понять, зачем нужны эти дополнительные гектары. «Ну как же,— объяснял Упелниек,— у нас пять культур, и на каждой — два-три сорта, на каждую культуру нужно 20 гектаров, да еще чистые пары…» «Я вас услышал и думаю, сорок гектаров, которые у вас есть, вам хватит,— парировал Багиров. И добавил веско: — Мы все цивилизованные нормальные люди, должны идти вперед. Правильный путь — все решать сообща. Это сегодня нужно стране при такой сложной геополитической обстановке во всем мире».

Короче, родная Академия наук с «понимающими коллегами и вдумчивым руководством» за пять минувших с той поры лет Отделу отдаленной гибридизации не добавила ни гектара. Все эти годы в Снегирях продолжали работать на маленьких делянках, и все же довели многолетнюю пшеницу (ей дали название трититригия) до массового внедрения в хозяйства страны. Развязку вы уже знаете: в августе прошлого года, под зиму, засеяли поле в 7,5 гектара, рассчитывая передать земледельцам 2–3 тонны семян. И именно это поле 18 августа 2020 года было выкошено самым варварским образом. По решению, принятому на самом высоком государственном уровне…

Кто виноват?

Можно ли допустить, что вице-президент РАН Юрий Балега, астрофизик, не знал, что на продаваемых им участках земли растет национальное достояние России — многолетняя пшеница? Да нет, все он знал. Как выясняется, 24 октября 2019 года, за неделю до выхода того самого протокола заседания Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства, из президиума РАН в Ботанический сад пришло письмо, в котором извещалось, что участки будут переданы в распоряжение АО «ДОМ.РФ». Между Ботсадом и президиумом РАН завязалась переписка на повышенных тонах: директор Владимир Упелниек объяснял, почему эти участки нельзя продавать, никто в президиуме РАН не слушал.

Так что нет тут сослагательного наклонения: академик Юрий Балега сознательно голосовал за то, чтобы уничтожить работу своего старшего коллеги, академика Цицина. Разумеется, не один Юрий Юрьевич голосовал «за». Там были еще 11 человек, в том числе заместитель министра науки и высшего образования Наталья Бочарова. Она, к слову, юрист и, наверное, должна была бы поинтересоваться, что посеяно на тех полях, прежде чем голосовать «за». Но не поинтересовалась. Проголосовали еще 10 членов комиссии — не было ни воздержавшихся, ни тех, кто против. Ни одного…

Александр Трушин

Оригинал материала: «КоммерсантЪ»

«КоммерсантЪ», 07.09.20, «Как престиж России сровняли с землей»

В конце августа 2020 года в навоз измельчили колосья перспективной пшеницы, которая устояла в 1943 году перед гитлеровскими танками. Контора «ДОМ.РФ» оказалась сильнее.

Зачем нужна многолетняя пшеница?

С начала международного беспокойства о глобальном потеплении в ученой среде идет разговор о многолетних злаках: пшенице, ржи, ячмене и других. Почему? Расходы энергии на вспашку десятков миллионов гектаров дважды в год сравнимы с тектоническими процессами. Если к этому прибавить тепло, выделяемое при выработке топлива, удобрений, средств защиты растений, металла для тракторов, комбайнов, сельхозавиации, при работе сборочных заводов, от запуска метеоспутников и от многих других процессов, позволяющих иметь на столе свежие продукты каждый день, очевиден факт: рост народонаселения планеты генерирует разогрев атмосферы.

Многолетние злаки, прежде всего идущие на хлеб, крупы и корма, в значительной степени могли бы снизить издержки и выработку попутного тепла. Очень удобно: посеял раз и несколько лет собираешь урожай — пахать не нужно, только ухаживать и собирать зерно. Тракторов и комбайнов, а также топлива нужно меньше. Научное сообщество и политики озаботились этой идеей с середины нулевых годов. Началось финансирование разработок в США и Европе. Но селекция — дело не быстрое и вовсе не дешевое. Тем более когда речь идет о растениях, которые человек никогда не выводил. Особое внимание в этой связи уделяется диким эндемичным растениям — прообразам культурных.

Самое интересное в этой истории то, что у России здесь не просто приоритет, а безусловный приоритет — многолетняя трититригия (гибрид пшеницы и пырея). Первая версия гибрида уже запатентована, вторая на выходе. И срок этой разработки без малого 90 лет.

Впереди планеты

Я видел посевы этой пшеницы в засуху 2010 года, когда земля трескалась от жары,— урожай был 30 центнеров с гектара без удобрений (денег у ученых не было). Хлеб из ее муки был великолепным, на буханку можно было садиться, и она поднималась — значит, белок очень высокий, в зерне больше хромосом, чем у традиционной пшеницы. А стебель с листьями был зеленым — корень пырея добывал воду с глубины нескольких метров, а это означало, что два-три укоса зеленой массы на корм скоту гарантированы…

Разработка многолетней пшеницы началась по личному указанию Иосифа Сталина в середине 20-х годов прошлого века. Требовались сорта, способные произрастать в сложном климате и при минимальной зависимости от человеческого фактора. Условия и мотивы были другими, чем теперь: опытные агрономы частью были сосланы, частью расстреляны, урожаи падали, а на носу была большая война и армейские командиры предвидели потерю основных зерновых регионов на юге страны.

Были созданы несколько научных групп, одну из которых возглавил будущий академик Николай Цицин. Именно ему дал подсказку великий Мичурин: не терять время, скрещивая пшеницу с пшеницей, а попробовать работать с дикими растениями. Что Цицин и сделал, получив в 1928 году первый урожай семян для размножения и изучения. К этому же периоду относятся ботанико-агрономические экспедиции Николая Вавилова, которые дали России уникальную коллекцию семян со всего мира и самую большую на планете.

По большому счету, многое тогда имело двойное назначение: тракторные заводы производили танки, а калибр макарон, папирос и патронов был одинаков — 7,62. Их делали на одинаковых станках. И сельское хозяйство должно было послужить обороне.

О Сталине можно говорить всякое, но он был последователен и о своем поручении не забывал, обеспечивая финансирование, поощрение и охрану научных коллективов. Из рассказов очевидцев известно, что в 1943 году, когда в сталинградской степи был выращен первый промышленный урожай многолетней пшеницы, на прикрытие жаток с фронта была отправлена рота танков. Это в тот момент, когда танки по штукам распределял лично Верховный. Напомню, шла Сталинградская битва и судьба СССР висела на волоске, явно были вопросы поважнее, чем какие-то снопы. За этот урожай в 1943 году Цицин получил Сталинскую премию.

Для сравнения: НИИ Центральных районов Нечерноземной зоны РФ полностью решил проблему продовольственного зерна в Средней России и на северах, чего не могли ни цари, ни большевики, а у него в «благодарность» отобрали землю под Сколково, которое ничего не генерирует, кроме скандалов.

В 1945 году многолетняя пшеница была засекречена, как и некоторые разработки в сфере животноводства (производство молока и мяса в закрытых бункерах). Эти проекты были выведены из-под опеки Минсельхоза и переданы в разные ведомства под общим крылом руководителей атомной отрасли — академиков Курчатова и Александрова, которые живо интересовались питанием населения после ядерной атаки. Многолетняя пшеница попала в ведение Главного ботанического сада АН, которым руководил ее автор и уже академик Николай Цицин. Под подобные эксперименты был создан отдел отдаленной гибридизации в подмосковных Снегирях — с полями и великолепным исследовательским корпусом, который, судя по «начинке», строился тем же атомным ведомством (откуда у «ботаников» такие ресурсы и оборудование?!). Наверное, именно такая отдаленность пополам с секретностью и спасла ученых и их работы от интереса всех начальников, начиная от Хрущева с его целиной до Ельцина с его приватизацией. Вплоть до патентования трититригии в 2019 году о ней толком не знали даже в Минсельхозе России.

И вот пришли наши славные дни. В 2020 году готовились получить урожай семян для промышленных испытаний на полях агрохолдингов и фермеров, но не случилось: 18 августа в Снегири приехали косилки неизвестного предприятия и ученым предъявили документ, по которому земля более не принадлежит Академии наук, а передана организации «ДОМ.РФ» под жилищную застройку. Там сильно торопились, и 10 дней, оставшихся до спелости колосьев, ждать не стали. Пшеницу, которую создавали около 90 лет, даже не собрали в валки, а измельчили косилкой, которой стригут обочины дорог. Бесценные семена за час стали навозом. Немая сцена. Занавес…

Измена внутри РАН

Директор Главного ботанического сада РАН им. Н.В. Цицина Владимир Упелниек, который доводил цицинский проект до патента, прокомментировал так: «Произошло то, что и должно было произойти». Не вдаваясь в детали (о них подробно — в следующем материале на соседней странице), напомню: Снегири находятся в Истринском районе Подмосковья. Дачное место. Золотое…

Надо сказать, что на поля науки в ближнем Подмосковье еще с 80-х годов, когда не стало Николая Цицина с его авторитетом и связями, начали потихоньку наседать «по партийной линии» — примеривались уже тогда. Потом, в 90-х, когда нечем было платить за коммуналку, за долги расплачивались землей. Аппетиты девелоперов росли вместе с ценой на здешние сотки: сегодня земля в Снегирях стоит от 2 тысяч долларов за сотку, а тут какие-то ученые с какими-то непонятными опытами.

Измена произошла и внутри РАН. Технология такова: сначала единый массив академической собственности поделили между ГБС им. Н.В. Цицина и вновь образованным ФГУП НЭХ «Снегири», которому отошли земли и животноводческий комплекс с уникальными гибридами коров и зебу — остатки от «атомного» проекта. Эти животные не болеют лейкозом и способны давать молоко с высокой жирностью и белком, питаясь при этом практически соломой и ветками. «Ботаникам» остался корпус, а земли они засевали по устному разрешению. Это однажды уже привело к тому, что очередной директор, пытаясь свести дебет с кредитом, велел скосить многолетнюю пшеницу и ссыпать в общий амбар для продажи. Тогда поднялся большой скандал, об этом дважды писал «Огонек». Того директора сняли, но семена были перемешаны, и патентование сорта отложили на несколько лет. Никто не был наказан.

Затем у заветных гектаров сменился хозяин: вся академическая собственность, включая земли, от РАН перешла в управление Федерального агентства научных организаций (ФАНО) — с целью «эффективного управления имуществом». После ряда скандалов ФАНО закрыли, сочтя за благо передать его функции вместе с имуществом в Миннауки и высшего образования. И вот результат: члены правительственной комиссии под председательством зампреда правительства В.Л. Мутко по представлению замминистра науки (!) Н.А. Бочаровой и вице-президента РАН (!!) Ю.Ю. Балеги единогласно постановили изъять опытные земельные участки в Снегирях в интересах акционерного общества «ДОМ.РФ» для жилищного строительства.

Дата принятия документа — 30 октября 2019 года. То есть приговор случился, когда многолетняя пшеница уже была посеяна. Но сеятелей-исследователей, как водится, никто в известность не поставил, не холопское это дело — вникать в барские дела. Напомню, цена сотки земли в Снегирях начинается от 2 тысяч долларов…

Тут уместно вспомнить: когда в 2016 году та же правительственная комиссия «по развитию жилищного строительства…» с другим составом пыталась застроить земли Тимирязевской сельхозакадемии, вспыхнул скандал, в ходе которого очень быстро выяснилось, что члены комиссии часто не собираются вместе, голосуют заочно, никто не вникает в детали и не задает вопросы. Как на самом деле решается судьба лакомых гектаров, широкой публике не ведомо, в курсе немногие, которые решают свои узкие проблемы. Притормозить эту бюрократическую машину в состоянии только широкий резонанс и внимание СМИ: если они есть, существует шанс как минимум отсрочить пагубное решение. Вот буквально месяц назад пресса отбила у «ДОМ.РФ» земли ВНИИ Люпина в Брянске. Но сколько земель науки ушло под фундаменты коттеджей в дальних регионах, где нет серьезных медийных ресурсов и способных постоять за благое дело энтузиастов,— уже не счесть. Скорее всего, появление того или иного объекта в рабочей повестке комиссии начинается с интереса застройщика, который ищет ходы к лидерам мнения в организациях, а те, в свою очередь, вносят предложения на комиссию «совершенно добровольно и в интересах государства». В упомянутом случае с Тимирязевкой так и было: предложение исходило от МСХ РФ (замминистра теперь служит в «ДОМ.РФ»). Оценка участка там зашкаливала за девять нулей — центр Москвы. Но скандал, дошедший до президента, потушил этот пожар больших цифр. А заодно избавил министра сельского хозяйства от его должности и вернул в родную станицу. В Снегирях, увы, этого не случилось…

Кому выписать счет?

То, что правительство РФ давно не единый организм для реализации государственной стратегии, а сообщество нередко конкурирующих между собой финансовых групп, давно ни для кого не секрет. Как не секрет и то, что качество государственного аппарата по этой причине начинает представлять угрозу государственной безопасности. Ведь что, в сущности, произошло в Снегирях 18 августа?

Нанесен серьезный экономический ущерб собственности и доходам Российской Федерации. Вместо того, чтобы в 2021 году дать семена трититригии на испытания и в 2022 году предложить их мировому рынку, страна отброшена минимум на три года.

Сегодня в мире идет активное слияние генетических и семеноводческих компаний со стоимостью сделок в десятки миллиардов долларов. Большинство этих компаний проявляют рвение в получении ресурсов вавиловской библиотеки растений и семян, причем с использованием административного давления внутри России. У конкурентов нет ничего подобного трититригии, но создать ее быстрее, чем за 90 лет, они в состоянии. И каждый потерянный для России год — это минус в ее бюджете и позициях на мировом рынке семян.

Как говорил один исторический персонаж, у каждой ошибки есть имя, фамилия и должность. До тех пор, пока мы будем валять дурака и сваливать провалы на объективные причины, перемещая «эффективных менеджеров» по властной горизонтали без ответственности за «ошибочки», экономика вперед не двинется. Подсчет ущерба конкретен и было бы справедливо разделить его между членами правительственной комиссии. Может быть, более ответственно станут относиться к своим подписям после начала следствия.

И второй момент. В Снегирях как в капле росы отразилась разруха в управлении земельными ресурсами РФ.

Сегодня землей занимаются более 15 ведомств. Но даже главные из них — Минэкономики, Минфин и Минсельхоз — не имеют представления об общей картине собственности на землю. Главный ресурс остается без хозяина.

Более 70 процентов государственных земель не состоит в кадастре. По данным Государственного университета землеустройства, если поставить эти земли на учет, то только от налогов казна получила бы 1 трлн рублей в год, не считая отчислений от сделок с участками. Это та самая сумма, которой не хватало в Пенсионном фонде. Но речь даже не об этом, хотя о едином органе учета и управления землей говорить надо на самом высоком уровне. Не был бы упразднен Роскомзем в середине 90-х, земли науки числились бы как особо ценные и ничего бы не произошло.

Наиболее радикально вопрос с землями науки, к слову, решил президент Линкольн. Когда все земли были проданы переселенцам за символические 10 долларов за акр, все спохватились, что нет земли для колледжей. Тогда Линкольн за счет казны выкупил у фермеров в каждом штате по большому участку по рыночной цене и продал колледжам за 1 серебряный доллар, чтобы зафиксировать факт купли-продажи. Вот так началась знаменитая система американских аграрных университетов. На их земли никто не посягает — собственность!

В России университеты и НИИ образовывались в то же время, но как государственные. До нынешней поры ничего в этом плохого не видели, но сейчас ученые на своей шкуре начали чувствовать, что в государственном аппарате работают люди с разными наклонностями, интересами и пониманием выгоды. Вместе с землей исчезают исследователи и научные школы. И это данность, с которой совсем не хочется считаться.

Игорь Абакумов