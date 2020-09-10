Призрак покойного мужа пришел проведать больную жену и попал на видео

10.09.2020, 10:42, Разное

Тяжело больная 75-летняя Тереза на протяжении нескольких месяцев умирала от рака и однажды ее дочь стала убеждать ее пойти в хоспис. В этот момент камера наблюдения засняла видео как призрак покойного мужа Терезы пришел на веранду.

В доме Нормы Виллы установлены камеры наблюдения с фиксацией на движение. В том числе одна стоит на веранде. И однажды она засняла то, что женщина посчитала призраком своего умершего отца.

Вечером 27 ноября 2019 года камера веранды включилась и засняла как полупрозрачный туманный силуэт, похожий на фигуру человека, садится на качающееся кресло и то тут же начинает двигаться.

По словам Нормы, это качающееся кресло на веранде было любимым местом отдыха ее отца при жизни. А когда мать Нормы – 75-летняя Тереза увидела это видео, она сказала "Он пришел за мной".

Вскоре после этого Тереза скончалась.

До того она на протяжении двух месяцев тяжело болела раком, который был уже на такой стадии, что лечении уже не помогало. Норма Вилла все эти два месяца ухаживала за больной матерью.

В тот вечер, когда было снято это видео, у Нормы и ее матери был очень серьезный разговор. Норма пыталась убедить больную мать пойти в хоспис, где за ней будут ухаживать профессиональные медсестры. Тереза на это ответила, что должна отойти "на минутку" в свою спальню, чтобы посоветоваться со своим мужем Леандро. Леандро скончался десятью годами ранее.

Когда Тереза ушла к себе, на телефон Нормы тут же пришло оповещение о том, что камера видеонаблюдения на веранде зафиксировала движение и засняла его. Когда Норма увидела запись, она тут же вспомнила, что ее отец при жизни всегда выходил покурить на веранду и садился в качающееся кресло.

Она решила показать видео Терезе и ее мать сразу же улыбнулась, когда посмотрела его. Она сказала, что это ее покойный муж и что он пришел за ней.

Через несколько месяцев, в феврале 2020 года, Тереза скончалась от рака и Норма Вилла сейчас на все 100% верит, что на камеру действительно попал призрак ее отца и что загробный мир существует. Из-за этого она теперь ощущает себя "спокойно и обнадеживающе".

"Меня утешает мысль, что за нами обоими наблюдал мой отец", – говорит Норма. Кроме того, сейчас Норма считает, что отчетливо ощущает присутствие в доме отца и матери, словно они всегда рядом с ней.