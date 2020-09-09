ЦИК продолжит поиск провокаторов, которые выдавали избирателям ручки с исчезающими чернилами

09.09.2020, 9:41, Разное

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о намерении активно противодействовать фальсификациям на выборах.

В предыдущих кампаниях, по словам главы ЦИК, были установлены факты выдачи участникам голосования ручек с исчезающими чернилами, что позволяло мошенникам «некорректно управлять волеизъявлением граждан». Обращения в МВД не помогли установить причастных к преступлению, но в ЦИК не собираются сдаваться.

– Представляете, какие мерзавцы. Пытались сфальсифицировать голосование по принятию изменений в Конституцию, а Конституция для нашей страны как Библия. И вот эти мерзавцы пытались не дать принять поправки. Это же каким нахалом нужно быть? К сожалению, установить виновных не получилось, но проблему решить смогли. Члены избирательных комиссий взяли лупы и вновь проставили галочки в соответствующую графу. Так что, замысел мошенников потерпел крах. В этом году мы ещё усилим изменения на избирательных участках и поймаем всех недобросовестных участников процесса за руку, — сообщила Памфилова.

Глава ЦИК считает, что в срыве выборов или создании условий для признания их нелегитимными заинтересованы внешние силы или иностранные агенты внутри страны. Часто, по словам Памфиловой, они маскируются под видом наблюдателей. Поэтому следует ограничить их количество на участках.