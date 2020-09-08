Дочь Мадонны выступила соавтором новой рекламной кампании Adidas by Stella McCartney

08.09.2020, 21:21, Разное

adidas и Стелла Маккартни представили новую кампанию, пригласив принять в ней участие дочь Мадонны, 23-летнюю Лурдес Леон, которая активно продвигает идеи защиты окружающей среды и равноправия женщин. В основе идеи кампании – объединение разных девушек, не безразличных к вопросу заботы об экологии и ведения осознанного образа жизни.

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Публикация от Stella McCartney (@stellamccartney)20 Авг 2020 в 6:02 PDT

Лурдес не только сама снялась в рекламе, но и отвечала за хореографию, а также стала вторым режиссером кампании совместно с режиссером из Бруклина Анной Поллак. Съемки проходили в окрестностях Нью-Йорка. К Лурдес присоединились друзья – художница Узумаки Сепеда, исполнители перформансов Умо Траоре и Генри Чесли, танцовщица Линетт Паз и барабанщица Анисия Ким Батт.

Мое поколение очень трепетно относится к миру, в котором мы живем, поэтому любые изменения на планете очень сильно влияют на нас. Я знаю Стеллу с самого детства и полностью доверяю ее видению современной моды с точки зрения экологии, которое она воплотила в новой коллекции adidas. Работая над кампанией, у нас с Анной была абсолютная свобода действий, и мы постарались передать удивительную аутентичность всей коллекции. На съемках я была вместе с друзьями, которые полностью разделяют ценности бренда и Стеллы. Мы танцевали и просто наслаждались моментом, гармонией с природой в диких полях и на пустынных пляжах в окрестностях Нью-Йорка, – поделилась Лурдес.

Лурдес Леон