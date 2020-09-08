Новая неделя – новая девушка: Арми Хаммер поужинал с бывшей супругой актера Джоша Лукаса

08.09.2020, 20:00, Разное

34-летний Арми Хаммер, известный по фильмам “Агенты А.Н.К.Л.”, “Социальная сеть” и “Назови меня своим именем”, явно не жалуется на отсутствие личной жизни. Прошло всего два месяца с тех пор как актер и его супруга, телеведущая Элизабет Чэмберс, объявили о своем расставании, а у Хаммера уже нет отбоя от желающих составить ему компанию. Так, на прошлой неделе актер прогуливался по Лос-Анджелесу вместе с 32-летней дочерью Брюса Уиллиса Румер. На этой же неделе у Арми появилась новая спутница – писательница Джессика Чинчин Энрикес, также известная прессе как бывшая жена актера Джоша Лукаса.

Со звездой фильмов “Ford против Ferrari” и “Линкольн для адвоката” Джошом Лукасом Джессика Энрикес рассталась еще в 2014 году, прожив с ним в браке всего два года. Сейчас пара мало общается, но старается исполнять родительские обязанности: Джош и Джессика воспитывают сына, 7-летнего Ноа.

О том, какого рода отношения связывают Арми Хаммера и Джессику Чинчин Энрикес, уже написало издание People, журналистам которого анонимы сообщили следующее:

Арми встречался со своей бывшей женой с 20 лет, так что сейчас он просто ходит на свидания и встречается с людьми и ни с кем не собирается заводить роман.

Арми Хаммер

Джессика Чинчин Энрикес

Редакторы People также связались и с самой Энрикес, которая, по-видимому, разделяет взгляды Арми Хаммера на личную жизнь.

Он милый парень, но слишком напомнил мне кое-кого, кого я знала раньше,

– со смехом сообщила Энрикес журналу и заявила, что в ближайшее время папарацци вряд ли удастся снять еще одно ее свидание с Хаммером.

Джессика Энрикес и Джош Лукас, 2013 год

Напомним, в отношениях с актрисой, телеведущей и шеф-корреспондентом Фонда по правам человека Элизабет Чэмберс Арми Хаммер был 13 лет, 10 из которых они состояли в браке. Сообщения о разводе оба опубликовали на своих страницах в Instagram.

Тринадцать лет вместе в качестве лучших друзей, вторых половинок, партнеров и затем родителей. Это было невероятное путешествие, но мы приняли совместное решение перевернуть страницу и двигаться дальше уже без нашего брака. Хотя мы и начинаем новую главу жизни, наши дети остаются для нас в приоритете. Мы понимаем, что эта новость повлечет за собой общественный резонанс, но в интересах детей и семьи мы просим об уважении нашей личной жизни и любви в это время, – говорится в их заявлении. Арми и Элизабет поженились в 2010 году, их первенец – дочь Харпер – появилась на свет в 2014-м. В январе 2017 года супруги стали родителями во второй раз – у них родился сын Форд.

Элизабет Чэмберс и Арми Хаммер