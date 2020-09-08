Скандалы: 36 банков готовят на выход

08.09.2020, 19:55, Разное

Проблемы российских финансовых учреждений оценили в половину российского бюджета

Российский банковский сектор, столкнувшийся с рекордным ростом просрочки по корпоративным и потребительским кредитам, еще не испил чашу горя до дня. Качество активов на банковских балансах продолжит ухудшаться из-за неблагоприятной экономической ситуации, которая затруднит обслуживание и погашение долговых обязательств компаниям, физическим лицам, а также предприятиям малого и среднего бизнеса, предупреждают аналитики международного рейтингового агентства S&P.

Из кредитного портфеля банков, составляющего, по данным ЦБ на 1 августа, 72,845 трлн рублей, к концу года 12-15% будет приходится на проблемные займы, соответствующие стадии 3 (по методолгии МСФО 9), прогнозирует агентство.

В денежном выражении объем проблемных активов может достичь 10,9 триллиона рублей — суммы, эквивалентной половине федерального бюджета (21,9 трлн рублей), трем годовым бюджетам федеральной медицины и почти 12 годовым бюджетам всей системы высшего образования в стране.

По сравнению с началом года доля проблемных кредитов на банковских балансах может удвоиться, что потребует от банков направить в резервы сумму, эквивалентную 2,5-3% от портфелей, предупреждает S&P.

Для банков это будет означать работу в лучшем случае с нулевой прибылью. Мелким кредитным организациям грозят кассовые разрывы, банкротство и отзывы лицензий ЦБ. До конца года регулятор уберет с рынка еще 36 банков, прогнозируют аналитики «Эксперт РА».

«Возрастающая угроза второй волны пандемии COVID-19 в ряде экономически развитых стран может привести к возобновлению приостановок экономической деятельности в этих странах и возобновлению пессимистических ожиданий в отношении глобального спроса, торговли и цен на сырьевые товары», — отмечает кредитный аналитик S&P Global Ratings Сергей Вороненко. Если этот сценарий реализуется, уже нерадужные прогнозы по банковскому сектору придется пересматривать, предупреждает он.

По данным ЦБ, за июль бизнес просрочил выплаты по кредитам на сумму 271 млрд рублей. На 1 августа общий размер долга, который не обслуживается больше 90 дней, достиг рекорда как в абсолютном, так и относительном выражении. Из 36,796 триллиона рублей корпоративных кредитов в зоне просрочки оказались 3,015 триллиона, или 8,19%.

Просрочка по потребительским кредитам с начала года выросла на 124 млрд рублей, или 16%, и в абсолютных цифрах достигла 2-летнего рекорда в 889 млрд рублей. В относительном выражении, впрочем, она остается значительно ниже показателей предыдущих лет — 4,7%.

Этому помогает активное списание проблемных долгов с баланса: в прошлом году банки продали коллекторам просроченные займы физлицам на 300 млрд рублей, в апреле-июне текущего года — еще 45 млрд.

Во второй половине года списывать придется и корпоративные кредиты, прогнозирует Райффайзенбанк. За первую половину года 1,57 трлн рублей долга попало в категорию нестандартных ссуд — этот показатель включает в том числе реструктурированные кредиты, возникшие из-за неспособности заемщика исполнять обязательства на прежних условиях.

Это кредиты, уже имеющие признаки обесценения, и к четвертому кварталу они начнут «вызревать» до состояния безнадежных к взысканию, предупреждает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Впрочем, неспособность бизнеса расплатиться с банками лишь часть проблемы. После отмены налоговых каникул 40% предпринимателей не смогут погасить обязательства перед бюджетом, показал опрос бизнес-обмудсмена Бориса Титова.

По данным Росстата, за полгода общий объем налоговой задолженности в РФ вырос на 229 млрд рублей, 30% и на 1 июля достиг 929,5 млрд рублей. Неурегулированная задолженность (недоимка) увеличилась почти в 1,5 раза — с 535,2 рублей в начале года до 740,2 млрд на конец второго квартала.

Во второй половине года экономике грозит полноценный кризис неплатежей, считает декан экономического факультета МГУ Александр Аузан. Помимо кредитов и налогового долга предприятия копят долги друг перед другом замыкая ситуацию в порочный круг.

Согласно Росстату, на 1 июля общий объем просроченного долга предприятий и организаций в России достиг 3,977 трлн рублей, из которых 2,835 трлн — это не погашенные обязательства перед контрагентами (поставщиками). С начала года эта сумма выросла на 16%.