Звезда сериала “Холм одного дерева” Джеймс Лафферти объявил о помолвке

08.09.2020, 17:20, Разное

В известном сериале “Холм одного дерева”, где когда-то играл Джеймс Лафферти, его герой – баскетболист Нейтан – довольно быстро связал себя узами брака с девушкой по имени Хейли. Самому же актеру понадобилось куда больше времени, чтобы найти своего человечка и встать на одно колено. Счастливицей оказалась актриса Александра Парк, известная по проекту “Члены королевской семьи”. А о радостном событии пара сообщила в Instagram Джеймса.

Она сказала “да”,

– подписал Лафферти фото, на котором счастливая Александра демонстрирует помолвочное кольцо.

Фото из Instagram Джеймса Лафферти

По сообщениям прессы, Джеймс и Александра познакомились еще в 2015 году – как раз во время съемок шоу “Члены королевской семьи”. Шоураннером этого проекта стал создатель сериала “Холм одного дерева” Марк Шванн. Он же пригласил Джеймса Лафферти на роль режиссера нескольких эпизодов этого проекта о жизни вымышленной королевской семьи.

До объявления о помолвке Джеймс и Александра практически не демонстрировали свои чувства на публике – лишь несколько раз появлялись на одних и тех же мероприятиях. В 2018 году Парк выложила в личном блоге фото с Лафферти во время поездки в Монако. Снимок с кольцом – первое за долгое время совместное фото пары.

Джеймс и Александра