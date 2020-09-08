 

Звезда сериала “Холм одного дерева” Джеймс Лафферти объявил о помолвке

08.09.2020, 17:20, Разное

В известном сериале “Холм одного дерева”, где когда-то играл Джеймс Лафферти, его герой – баскетболист Нейтан – довольно быстро связал себя узами брака с девушкой по имени Хейли. Самому же актеру понадобилось куда больше времени, чтобы найти своего человечка и встать на одно колено. Счастливицей оказалась актриса Александра Парк, известная по проекту “Члены королевской семьи”. А о радостном событии пара сообщила в Instagram Джеймса.

Она сказала “да”,

– подписал Лафферти фото, на котором счастливая Александра демонстрирует помолвочное кольцо.

Фото из Instagram Джеймса Лафферти

По сообщениям прессы, Джеймс и Александра познакомились еще в 2015 году – как раз во время съемок шоу “Члены королевской семьи”. Шоураннером этого проекта стал создатель сериала “Холм одного дерева” Марк Шванн. Он же пригласил Джеймса Лафферти на роль режиссера нескольких эпизодов этого проекта о жизни вымышленной королевской семьи.

До объявления о помолвке Джеймс и Александра практически не демонстрировали свои чувства на публике – лишь несколько раз появлялись на одних и тех же мероприятиях. В 2018 году Парк выложила в личном блоге фото с Лафферти во время поездки в Монако. Снимок с кольцом – первое за долгое время совместное фото пары.

Джеймс и Александра



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.07 / Мнение: И в гроб сходя, благословил

11.07 / Мнение: Хабаровск сегодня

22.07 / Канье Уэст признался, что последние два года пытается развестись с Ким Кардашьян

21.07 / Моя бабушка и прабабушка из Мексики видели гномов

09.08 / «Просто черти какие-то непотребные»

03.08 / Мнение: О том, что в России реально рухнуло и задело почти каждого

19.08 / Лили Рейнхарт рассказала о депрессии после расставания с Коулом Спроусом

07.07 / Минздрав: более 14 тысяч российских медиков заразились коронавирусом на работе

29.07 / Личное: Отчего Юля изошла на фекалии?

04.07 / Мнение: 80 лет операции “Катапульта”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска