Кайя Гербер замечена на свидании с бойфрендом Зендаи

08.09.2020, 16:06, Разное

С тех как популярная модель рассталась в прошлом году с актером Питом Дэвидсоном, ей постоянно приписывают роман то с одной, то с другой знаменитостью: например, со звездой сериала “Ривердейл” Коулом Спроусом или даже с моделью Карой Делевинь. Новый кандидат на вакантное место – актер Джейкоб Элорди, играющий одну из ключевых ролей в популярном сериале “Эйфория”. Правда, у этого потенциального бойфренда уже есть одно досадное “препятствие” на пути к счастью с Кайей Гербер: до недавнего момента западная пресса была уверена, что Джейкоб счастлив в отношениях с актрисой и певицей Зендаей. И о расставании этих двоих ранее никто не сообщал.

Впервые папарацци заметили Кайю и Джейкоба вместе еще на прошлой неделе: молодые люди просто прогуливались по окрестностям Малибу и вели себя вполне дружелюбно. После этого анонимный источник сообщил изданию E! News следующее:

Джейкоб определенно заинтересован в том, чтобы встречаться с Кайей, но ничего серьезного сейчас между ними нет…. У них много общих друзей, и в прошлом они не раз проводили время вместе. Джейкоб умеет рассмешить Кайю, и семья девушки обожает его.

Также анонимный доброжелатель заявил, что именно Гербер захотела оставить Джейкоба во френдзоне. Однако несколько часов назад в сети появилось новое фото пары, сделанное уже поклонником. По словам очевидца, он увидел Кайю и Джейкоба на улицах Нью-Йорка 7 сентября, и девушка держала Элорди за руку.

Кайя Гербер Джейкоб ЭлордиПримечательно, что о предыдущей визави актера – Зендае, с которой Джейкоб познакомился на съемках сериала “Эйфория”, в прессе ничего не сообщается. Отдельные западные СМИ предполагают, что пара распалась некоторое время назад, просто не афишировала свой разрыв. К тому же в недавний день рождения Зендаи (1 сентября девушке исполнилось 24 года) актер провел именно с Кайей – молодые люди ужинали в ресторане Nobu в Малибу.

23-летний Джейкоб Элорди известен в Америке благодаря популярному романтическому фильму “Будка поцелуев”. Причем актер так сблизился со своей экранной партнершей по этой картине Джои Кинг, что провстречался с ней с 2017 по 2018 год. Служебным романом – как раз с Зендаей – закончились для него и съемки в сериале “Эйфория”. Где именно он мог познакомиться с Кайей, в прессе не уточняется.

Зендая и Джейкоб на премьере “Эйфории”, 2019 год