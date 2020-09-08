 

Худрук театра ФСИН: «С нетерпением жду встречи с Ефремовым!»

08.09.2020, 14:05, Разное

Художественный руководитель театра Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников поделился впечатлениями о предстоящем сотрудничестве с Михаилом Ефремовым, а также рассказал о планах театра на ближайшее будущее.

– Я не мог поверить, когда узнал, что Ефремову дали 8 лет! Это же настоящая удача, заполучить такого маститого актера в наш молодой скромный театр. У Михаила Олеговича огромный театральный опыт и десятки киноролей. Он является любимцем миллионов наших сограждан. Но на мой взгляд у него, как у актера, еще есть потенциал для роста. Я был на нескольких его спектаклях в «Современнике» и хочу сказать, что местами он не доигрывает и посредственно относится к роли, но в нашем театре такого не будет. Мы ему поблажек делать не намерены. Под моим чутким руководством он станет звездой мировой величины. Заодно тюремную актерскую систему прославим. Есть разные школы: Чехова, Станиславского, но наша — феномен. Человек не только вживается в роль, но и живет ей в 100 раз лучше, чем в обычном театре, потому что у него есть стимул — выйти по УДО. В данный момент мы уже в срочном порядке перекраиваем весь репертуар на этот сезон и убираем все несерьезные спектакли. К сожалению, «Петушок — золотой гребешок» в ближайшее время выходить больше не будет. Теперь у нас будут пьесы только из мировой классики, в которых все главные роли будет играть Михаил Олегович. Первым делом планируем поставить «Преступление и наказание, — заявил Александр Калашников.

Ранее Александр Калашников высказал сожаления по поводу того, что Кирилла Серебренникова приговорили к условному сроку. Тогда же театрал выразил надежду, что Серебренников является не последним деятелем культуры, который пройдет через отечественную судебную систему и окажется на попечительстве ФСИН.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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