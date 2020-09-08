 

Участник Little Big Антон Лиссов впервые станет отцом

08.09.2020, 12:05, Разное

41-летний Антон Лиссов, участник группы Little Big, поделился радостной новостью – скоро он впервые станет отцом. Избранница артиста – фотограф Анжелика Иванова.

Предвосхищая заранее ваши вопросы, обозначаю сразу – пацан! Ждем скоро! Ну что, как назовем?

– написал Антон на своей странице в Instagram, опубликовав фото с беременной супругой. Лиссов и Иванова связали себя узами брака весной этого года. Торжество прошло в Санкт-Петербурге. Сначала пара расписалась во Дворце бракосочетания, а затем отправилась в ресторан. Для музыканта брак стал вторым – ранее он на протяжении шести лет был женат на девушке по имени Виктория Головачева.

Антон Лиссов и Анжелика Иванова

На свадьбе присутствовали коллеги Лиссова по Little Big, в том числе фронтмен Илья Прусикин. Он, к слову, недавно объявил о разводе с женой – рэп-исполнительницей и блогером Ирой Смелой, также известной в интернет-сообществе как Tatarka. Они состояли в браке 4 года, воспитывают сына Добрыню.

Антон Лиссов и Анжелика ИвановаLittle Big



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.08 / «Это катастрофа для кардиологии» – врачи о нехватке фуросемида

30.07 / Происхождение все увеличивающихся «Врат в Ад» в Сибири

22.07 / Хирург Александр Вдовин рекомендует Алле Пугачевой воздержаться от пластики

27.07 / Бывшие журналисты «Ведомостей» объявили о создании нового СМИ

11.07 / Будущие флагманские смартфоны Samsung продолжат использовать старый процессор

08.07 / Обрушение стены жилого дома под Москвой попало на видео

28.07 / Из Петербурга — с мусором и вонью

03.08 / Брат Меган Маркл: “Наш отец потерял надежду помириться с ней”

30.06 / Империя и провинция

06.09 / Располневшая Юлия Барановская удивила внешним видом в коротком платье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска