Участник Little Big Антон Лиссов впервые станет отцом

08.09.2020, 12:05, Разное

41-летний Антон Лиссов, участник группы Little Big, поделился радостной новостью – скоро он впервые станет отцом. Избранница артиста – фотограф Анжелика Иванова.

Предвосхищая заранее ваши вопросы, обозначаю сразу – пацан! Ждем скоро! Ну что, как назовем?

– написал Антон на своей странице в Instagram, опубликовав фото с беременной супругой. Лиссов и Иванова связали себя узами брака весной этого года. Торжество прошло в Санкт-Петербурге. Сначала пара расписалась во Дворце бракосочетания, а затем отправилась в ресторан. Для музыканта брак стал вторым – ранее он на протяжении шести лет был женат на девушке по имени Виктория Головачева.

Антон Лиссов и Анжелика Иванова

На свадьбе присутствовали коллеги Лиссова по Little Big, в том числе фронтмен Илья Прусикин. Он, к слову, недавно объявил о разводе с женой – рэп-исполнительницей и блогером Ирой Смелой, также известной в интернет-сообществе как Tatarka. Они состояли в браке 4 года, воспитывают сына Добрыню.

Антон Лиссов и Анжелика Иванова Little Big