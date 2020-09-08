 

ЦК Компартии Китая переименовал Санкт-Петербург в Ленинград

08.09.2020, 10:03, Разное

На состоявшемся пленуме ЦК Компартии Китая рассматривались вопросы международной топонимики.

На примере крупнейших мировых мегаполисов делегаты, опираясь на мнения докторов исторических и географических наук, приняли решение вернуть идеологически правильные названия населённым пунктам в разных уголках мира. В список городов вошли и российские мегаполисы: Санкт-Петербург вновь стал Ленинградом, Екатеринбург — Свердловском, а Самара — Куйбышевым, Волгограду вернули прежнее название Сталинград ещё в прошлом году.

Согласно с изменениями, Ленинград и другие российские города будут под советскими именами упоминаться во всех деловых документах, СМИ, топографических картах и пособиях для обучения школьников и студентов. Особое внимание на это следует обратить гражданам России при покупке авиабилетов.

– Мы столкнулись с массой вопросов от студентов и рабочих, почему победила Октябрьская революция, а город называется Петербург, а не Ленинград. Кроме того, название «Ленинград» давно вошло в обиход и стало по-настоящему родным для каждого китайца. Все мы восхищаемся Советским Союзом и товарищем Лениным. Честно говоря, мы не понимаем, почему в России не вернули городу историческое название, — заявил с трибуны делегат Джень Цзи.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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