«Нехорошие» квартиры, в которых люди хотят совершить суицид

08.09.2020, 9:59, Разное

Как правило к подобным квартирам относят те, в которых обитают призраки и происходят явления полтергейста. Но иногда в квартире нет ни призраков, ни двигающихся вещей, однако живущим в них людям все равно страшно, плохо и неприятно.

Самый явный признак подобной "нехорошей" квартиры это когда при выходе из данного помещения вам становится легче и страх уходит, а по возвращению в него все снова приходит обратно.

Такие квартиры есть везде: в каждой стране, городе, квартале и возможно, что в каждом многоквартирном доме. По теории эзотериков, они наполнены негативной энергетикой от того, что в них произошло жестокое убийство, самоубийство или иное насилие.

Люди, живущие в таких квартирах, насыщаются такой негативной энергетикой и часто ссорятся, болеют, у них начинается череда неудач в жизни, а иногда они заканчивают точно также, как и предыдущие жильцы – набрасываются друг на друга с кулаками, ножами или совершают самоубийство.

Недавно на сайте Reddit сразу несколько пользователей поделились своим опытом жизни в подобных негативных квартирах.

Квартира повесившейся женщины

Пару лет назад мы с мужем переехали в квартиру, где я практически сошла с ума. Мне всегда казалось, что кто-то наблюдает за мной и я впадала в жуткую депрессию. Мне было так грустно, что иногда я спонтанно начинала плакать и часто фантазировала о том, как я повешусь на стропилах в одной из комнат.

Иногда я даже слышала как стропила скрипят в той комнате и заходила внутрь, а потом мне представлялось, что это повешенный висит перед окном и из-за него такой скрип.

У меня и раньше случалась депрессия, но это было что-то другое. Теперь же я была чрезвычайно склонна к суициду, несмотря на то, что у меня был счастливый брак и я искренне наслаждалась жизнью до переезда сюда. Я считала, что у меня возникло серьезное психическое заболевание.

А через несколько месяцев после нашего переезда, наша соседка – милейшая старушка, жившая в этом здании на протяжении десятилетий, рассказала нам, что в конце 80-х как раз в той комнате нашей квартиры на стропилах повесилась молодая женщина. Ее первым увидел мужчина, который выгуливал свою собаку, она висела прямо перед окном.

По словам той же соседки, эта девушка до своего суицида была очень недружелюбной, держалась от всех особняком и никого не приглашала в свою квартиру.

А еще она рассказала нам, что каждая из последующих женщин-арендаторов это квартиры в возрасте от 20 до 30 лет, никогда не оставались в этой квартире больше одного года – минимальный срок аренды. И пока они жили тут в течении этого года, то казались этой соседке очень обеспокоенными.

Мне было 27 лет, когда мы переехали туда – столько же, сколько было той повесившейся девушке.

Когда мы с мужем узнали об этом, то у нас оставалось еще несколько месяцев до окончания нашей годовой аренды, и нам пришлось срочно искать новое жилье и платить большие деньги. Но оно того стоило. Едва я покинула эту квартиру, как мое психическое здоровье улучшилось и постепенно вернулось в норму.

Нехороший подвал

Когда я вышла замуж за своего бывшего мужа, я переехала жить в его дом. И с первой же недели до дня отъезда, клянусь Иисусом, я ощущала себя словно потерявшей рассудок. Я постоянно плакала и даже наносила себе разные раны. Моя психика шла вниз по спирали, чего со мной ранее никогда не происходило.

Пока я жила там, я покалечилась, сломав себе шею, а моя сестра-близнец покончила самоубийством. Потом моя муж сильно напился и попытался меня убить.

Я отчаянно хотела переехать, но муж говорил, что мы не можем себе это позволить. Однако я понимала, что не могу и остаться тут. Я знала. что это лишь вопрос времени и я сама несколько раз пыталась совершить суицид в этом доме.

Особенно меня беспокоил подвал. Он приснился мне еще до того, как я спустилась туда и увидела его. Потом мне приснился сон про девочку в этом подвале. Она пыталась мне что-то сказать, но я не слышала ни слова. А через два дня муж чистил подвал и нашел поддон от камина, весь полный золы.

Тогда я снова увидела сон про эту девочку и она снова не могла говорить, но я каким-то образом уловила ее информацию – она указала на камин в одной из комнат и указала, что ее убили, а останки ее сейчас находятся в подвале. Я поняла это так, что ее сожгли в камине и остатки ее костей лежат в том поддоне с золой.

Мне было так плохо от этого, что я накачала себя таблетками в очередной попытке убить себя. Получилось неудачно. Но после того, как муж напал на меня, я нашла себе работу, бросила его и уехала из того ужасного дома. Мне казалось, что нечто в доме очень хотело, чтобы я довершила свои попытки суицида до конца.

Старый отель

Однажды я и мой друг остановились на пару ночей в очень старом отеле, который в 18 веке служил коровником. И за эти два дня я испытала в этом здании очень реальное и глубокое чувство печали, гнева, сожаления и злости, которые набрасывались на меня волнами, как будто специально.

Тогда же произошло несколько других очень странных вещей, но я не буду вдаваться в подробности. Я лишь скажу, что никогда не испытывала беспокойства по поводу пребывания в незнакомых местах, так как я ранее часто останавливалась на ночлег в старых зданиях и даже сараях.

И у меня никогда не было проблем с психическим здоровьем и депрессий, но я до сих пор помню о том, что со мной происходило за те два дня и две ночи.

Квартира несчастий

Два месяца назад я и мой парень переехали в нашу новую квартиру. В первую же неделю скончался наш домашний кролик, ему был всего 1 год. После этого произошло еще много плохих вещей.

У нас случилась очень сильная утечка и всю квартиру затопило, а потом я разорился и меня окутала депрессия. За два месяца жизни мы постоянно находим в доме мертвых муж и других насекомых. У меня было два растения в горшках и оба умерли вскоре после переезда сюда.

Ночью происходит непонятная активность, мои вещи падают на пол и разбиваются или ломаются. Иногда я слышу чьи-то шаги, причем чаще всего, когда моего парня нет дома и в 2 или 3 часа ночи. Вскоре мы хотим завести нашего первого котенка и очень боимся, что и с ним что-то случиться.