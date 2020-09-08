Грета Тунберг поблагодарила Собянина за биоразлагаемую плитку

08.09.2020, 9:42, Разное

Шведская экоактивистка Грета Тунберг раскритиковала власти Стокгольма за плохую экологию и благоустройство. При этом девушка привела в пример Москву, где, по её словам, уже много лет используется биоразлагаемая плитка.

– Учитесь у мэра Москвы Собянина. Мы уже много лет ничего меняем и портим экологию. В той же Москве плитка меняется каждый год. Причина кроется в её способности разлагаться, то есть плитка кладётся всего лишь на сезон и растворяется вместе с пылью. Это чисто и приятно. Нам тоже пора так сделать, хватит портить мою жизнь плохой экологией, иначе я попрошу политическое убежище в Москве, — сказала Тунберг.

В московской мэрии положительно оценили слова подростка и пригласили её переселиться в российскую столицу.

– Нам очень приятно, что наши успехи в освоении экологии признают признанные международные эксперты. Мы и дальше будем заботиться о том, чтобы сохранить окружающую среду. Помимо плитки, аккуратно и бережно перекладываемой каждый год, мы будем делать всё для того, чтобы на улицах стало меньше транспорта. Прежде всего, речь о строительстве новых станций и линий метро. Если Грета захочет жить здесь, она имеет на это право. У нас намного безопаснее, чем в любой стране западного мира. На каждом шагу стоят камеры. Достаточно сравнить судьбу Эдварда Сноудена и его соратника Джулиана Ассанжа. Один живёт в лучшем городе мира, другой — в демократической тюрьме, — прокомментировал похвалу мэр Москвы Сергей Собянин.