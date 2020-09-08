Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая с сыном Петром на премьере фильма “Дорогие товарищи!” в Венеции

08.09.2020, 9:39, Разное

В июле стало известно, что в основную программу Венецианского кинофестиваля в этом году попал новый фильм Андрея Кончаловского “Дорогие товарищи!”. Вчера создатель картины лично представил ее в рамках киносмотра, взяв в подмогу свою семью – сына Петра и жену, Юлию Высоцкую. На премьере актриса появилась в элегантном платье, расшитом пайетками, с открытой спиной, а ранее – на фотоколле – блистала в белоснежном костюме, дополнив его золотыми украшениями.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая

Высоцкая имеет к картине не последнее отношение – она сыграла главную роль. Героиня Высоцкой – работница парткома Людмила, которая отвечает за идеологическую работу, получает продуктовые пайки в спецотделе гастронома и вполне искренне возмущается поведением недовольных коллег на заводе. Однако когда во время одного из столкновений на площади пропадает ее дочь-подросток, взгляд Людмилы на происходящее меняется.

Стоит отметить, что, помимо фильма Кончаловского, в программе Венецианского кинофестиваля оказались еще две российские картины: фильмы “Конференция” Ивана И. Твердовского и “Китобой” Филиппа Юрьева были отобраны в параллельную конкурсную программу Venice Days.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая