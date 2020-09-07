 

Кэти Холмс замечена на свидании с шеф-поваром Эмилио Витоло

07.09.2020, 21:10, Разное

В прошлом году Кэти Холмс завершила свой 6-летний роман с актером Джейми Фоксом, и вот теперь у актрисы появился новый возлюбленный. По крайней мере, такой вывод сделали иностранные СМИ, когда в распоряжении издания TMZ появились свежие папарацционные фотографии с участием Кэти. На них она запечатлена за столиком в ресторане средиземноморской кухни Antique Garage в районе Сохо в Нью-Йорке, а компанию ей составляет 33-летний шеф-повар Эмилио Витоло. Парочка мило общалась, смеялась, а кроме того, Эмилио целовал Кэти руки.

Katie Holmes – Lunch Date With Mystery Man in NYC https://t.co/jECEoKtuRP

— TMZ (@TMZ) September 5, 2020

Известно, что Эмилио работает шефом в ресторане итальянской кухни Emilio’s Ballato, который основал его отец Эмилио Витоло-старший в 90-е годы. Как рассказывал сам Эмилио в интервью американскому InStyle, с тех пор вся их семья работала на благо этого заведения. Сейчас это место любят знаменитости, в числе которых Брэдли Купер, Рианна, Вупи Голдберг, Джастин Бибер и Джо Джонас. С последним, кстати, Эмилио связывает крепкая дружба, он был и в числе приглашенных гостей на его свадьбе с Софи Тернер.

Эмилио (справа вверху) на свадьбе Джо Джонаса (в центре)

О личной жизни Эмилио известно не так много: он был помолвлен с дизайнером Рейчел Эммонс – в прошлом году она публиковала в Instagram фото с подписью “Будущая миссис”. Но, видимо, что-то пошло не так, потому что вскоре Рейчел закрыла свой аккаунт, а сообщений о свадьбе так и не последовало. Обстоятельства знакомства Эмилио с Кэти Холмс пока неизвестны.



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