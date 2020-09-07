 

Расследованием отравления Навального займутся участники «Битвы экстрасенсов»

07.09.2020, 20:12, Разное

Из-за дефицита квалифицированных кадров, Генеральная прокуратура и Следственный комитет России решили передать дело об отравлении Алексея Навального шоу «Битва экстрасенсов».

Расследованием займется небольшая группа белых и черных магов из 6 человек, а трансляция будет вестись на ТНТ.

Следователи уже отправились в томский аэропорт для проверки местного кафе на порчу и злых духов, а высший маг Евдокий проведет ментальный обряд для связи с Навальным, чтобы восстановить картину произошедшего до отравления.

– Если обратились к нам, то ситуация очень серьезная! Мы не новички в этом деле, но нам вставляют палки в колёса немецкие шаманы, которые глушат ауру вокруг Навального, — заявила ведьма Василиса.

Ситуацию прокомментировали и генпрокуратуре: «Наши людям до них далеко, они мыслят по-другому, видят сокрытое в тени. Я лично много раз опирался на экстрасенсорные навыки во время ведения уголовных дел, что и привело меня к этой должности», — пояснил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Также экстрасенсы попытались связаться с Люцифером для выяснения ситуации, но его секретарь ответил, что тот не в курсе дела.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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