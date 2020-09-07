Лукашенко запретил белорусским IT-специалистам работать в иностранных компаниях

07.09.2020, 18:40, Разное

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ «О поддержке информационных технологий на территории Республики Беларусь».

Документ предусматривает ввод десятилетнего запрета на трудоустройство за границей работников IT-сектора. Таким образом, по словам главы государства, будет решена проблема возможного оттока специалистов отрасли в связи с результатами президентских выборов, а также позволит сохранить темпы роста ВВП.

– Честно говоря, не понимаю зачем им выезжать. Всё же интернет во многом даёт неправильную информацию и показывает исключительно прелести жизни за границей, умалчивая о недостатках. Ума не приложу, зачем туда ехать, если дома всё родное — язык, культура, любимые белорусские рубли. Да и свобода слова у нас есть. В Германии Меркель бы за такие выступления давно бы вас концлагеря упекла. Отмечу, я никому не запрещаю заниматься любимым делом, просто надо работать на родную страну, а не на другие и не подрывать отечественную экономику. Пусть все эти «гуглы» с «фейсбуками» в другом месте ищут, — сказал Лукашенко.

Указ президента предусматривает обязанность всех занятых в IT-отрасли зарегистрироваться в ближайшем, согласно прописке, отделении милиции и получить удостоверение программиста. После этого внесут в специальную базу и запретят выезд за рубеж. Дополнительно в конце месяца IT-специалисты должны в письменной форме сообщать силовикам обо всех контактах с иностранными гражданами.