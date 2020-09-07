 

Валентина Терешкова попросила Лукашенко внести изменения в Конституцию Беларуси

07.09.2020, 18:05, Разное

Депутат Госдумы России Валентина Терешкова обратилась к белорусским властям с просьбой внести поправки в Конституцию республики, чтобы действующий президент Александр Лукашенко оставался у власти как можно дольше.

– Избиратели моего округа переживают за судьбу братского народа. Присылают письма и граждане Беларуси, которые не могут достучаться до своего президента. Поэтому хочу обратиться к коллегам из Национального собрания Беларуси, к Александру Григорьевичу лично. Я знаю, что вы следите за событиями в России, и знаете, что мои поправки в конституцию РФ были одобрены лично Путиным. Раз уж меня послушал сам Владимир Владимирович, грех не взять пример и вам. Я убеждена, что необходимые поправки будут поддержаны и большинством населения Беларуси, — сообщила Терешкова.

Оппозиционные силы уже отреагировали на заявление Терешковой. Телеграм-каналы отмечают, что Россия вновь вмешивается в дела суверенного государства. Само предложение Терешковой называют «лицемерным, иезуитским и лизоблюдским».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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