 

Ксения Собчак и Константин Богомолов, Иван Ургант, Владимир Познер и другие гости теннисного турнира Bosco Friends Open

07.09.2020, 16:00, Разное

В первые выходные сентября компания Bosco di Ciliegi и Фонд “Друзья” провели второй благотворительный теннисный турнир. В первый день в Bosco Friends Open приняло участие 16 пар, победителями стали Анастасия Фролова и Александр Пронин. Во второй день легенды российского тенниса Анастасия Мыскина, Елена Веснина, Игорь Куницын, Екатерина Макарова и Игорь Андреев сыграли дружеский турнир со звездами медиаиндустрии, а также известными бизнесменами. Владимир Познер, Ксения Соловьева, Константин Богомолов, Михаил Бройтман и многие другие объединились в пары с олимпийскими чемпионами и профессиональными теннисистами и сыграли в поддержку фонда “Друзья”.

Ведущим Bosco Friends Open в этом году стал председатель попечительского совета фонда “Друзья” Иван Ургант. Поддержать спортсменов в турнире в этот день пришли Ксения Собчак, Надежда Соловьева, Гор Нахапетян, Ян Яновский с супругой Леной Фейгин, Екатерина Моисеева с сыном Марком, Шамиль Тарпищев, Олег и Анастасия Меньшиковы, Александр Цыпкин, Александр Раппопорт, Филипп и Лиза Янковские, Виктория Давыдова, Алена Бабенко, Влад Лисовец и другие.

Иван Ургант и Владимир ПознерКсения Собчак, Гор Нахапетян, Константин БогомоловФилипп и Лиза ЯнковскиеМихаил Куснирович, Владимир Познер, Шамиль ТарпищевКонстантин Богомолов, Ксения Соловьева, Александр ЦыпкинОлег Меньшиков с женой

Кульминацией турнира стал звездный матч профессионалов – в напряженной борьбе Анастасии Мыскиной и Марии Кириленко против Елены Весниной и Екатерины Макаровой победила вторая пара. Параллельно с теннисным турниром все желающие могли поучаствовать в турнире по стрельбе из лука за символичный благотворительный взнос в фонд “Друзья” в размере 2020 рублей. Поклонников этого вида спорта нашлось не меньше, чем тенниса – среди соревнующихся были замечены Александр Цыпкин, Светлана Хоркина, Кристина Левиева, Игорь Бутман и другие звездные гости. Победителям турнира по стрельбе из лука достались часы Rado, велосипед Electra и комплект экипировки Bosco. Всего по итогам мероприятия в поддержку фонда было выручено свыше 5 000 000 рублей.

Иван Ургант, Анастасия Мыскина, Мария Кириленко, Елена Веснина, Екатерина МакароваМатч Bosco Friends OpenКсения СоловьеваКонстантин БогомоловСреди гостей – Анастасия Мыскина, Владимир ПознерИван Ургант, Михаил Куснирович, Анастасия Мыскина, Мария Кириленко, Елена Веснина, Екатерина МакароваСветлана ХоркинаАлександр ЦыпкинАлексей НемовИлья АвербухАлена БабенкоКсения Сухинова и Полина Аскери-БелоцерковскаяРоман Костомаров и Оксана Домнина с дочерьюЯн Яновский с супругой Леной Фейгин и детьмиВлад ЛисовецКонстантин и Ольга АндрикопулосМаша ФедороваВиктория Давыдова с сыномАскольд ЗапашныйСергей Филин с женойКристина Левиева



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