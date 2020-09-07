 

“Нет человека – нет проблемы”

07.09.2020, 14:43, Разное

Клоунада с автоматом и перехватом “разговора Берлина и Варшавы”, посадки и избиения пока не очень помогает. И Лукашенко принялся за свои традиционные страшные методы – похищение политических оппонентов.

Сегодня утром в Минске возле Национального художественного музея неизвестные схватили, затолкали в микроавтобус с надписью “Связь” и увезли в неизвестном направлении Марию Колесникову, члена президиума координационного совета белорусской оппозиции. Она не выходит на связь так же как и еще два члена совета – Антон Родненков и Иван Кравцов. Где они и что с ними неизвестно.

В белорусском МВД заявили, что не располагают никакой информацией о задержании.

Это такой “фирменный знак” Лукашенко. За четверть века его правления так же бесследно в стране исчезли многие его критики.

То есть, не просто убить или посадить, как это делает, например, Кремль, а именно, бесследно, чтобы концы в воду. Как во время знаменитых “полётов смерти” в Аргентине 70-х, когда противников хунты накачивали барбитуратами до бессознательного состояния и сбрасывали с самолётов в воды Ла-Платы или Атлантического океана.

После свержения режима Луки Кровавого информация и о его подобных преступлениях вскроется. Так что, отступать ему некуда. Это похоже на агонию режима.

Надеемся, что нынешние белорусские оппозиционеры живы и скоро объявятся. Но теперь всем понятно, почему ранее из Беларуси вынуждены были уехать Светлана Тихановская и член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова.

Таракан будет и дальше терроризировать, как рядовых участников протеста, так и лидеров. Бросать в тюрьмы новых политзаключённых. Это его ответ на продолжающиеся протесты – от рабочих до студентов. На вчерашний Марш, собравшийся десятки тысяч участников. Накануне, по данным МВД, в разных городах были задержаны 633 человека. И кстати, некоторых винтили “титушки” и люди в штатском с дубинками.

СерпомПо



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