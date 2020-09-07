Скандалы: Пусть из россиян в греки

07.09.2020, 14:40, Разное

На Кипре назвали имена граждан РФ и украинцев с «золотыми паспортами» из группы «высокого риска»

Газета Politis со ссылкой на письмо президента Кипра Никоса Анастасиадиса лидерам политических партий страны опубликовала список людей, которые в 2008-2012 годах получили так называемые золотые паспорта Кипра, дающие право на гражданство республики в обмен на инвестиции. За это время кипрское гражданство получил 141 человек, 34 из них на момент подачи заявления входили «в группу высокого риска», находились под следствием или работали в компаниях, попавших под санкции или административные штрафы. Ранее список был засекречен, но теперь гриф «секретно» снят.

В список, состоящий из 34 человек, вошли член правления и первый замглавы госкорпорации ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев, предправления группы компаний «ВИД» Алексей Ушамирский, экс-сенатор от Чувашии и совладелец группы «Синтез» Леонид Лебедев, владелец торговой сети «Spar» и «Тульского мясокомбината» Антон Белобрагин, член совета директоров Белгазпромбанка и первый замглавы финансово-экономического департамента «Газпрома» Игорь Шаталов, президент международной группы компаний «Арети» Игорь Макаров, совладелец, президент и председатель совета директоров металлургической компании Evraz Александр Фролов, владелец и президент группы компаний «Меркурий» Игорь Кесаев, заместители председателя правления Газпромбанка Алексей Матвеев и Александр Муранов, гендиректор компании «БФА-Девелопмент» Людмила Коган, ее покойный супруг и бывший владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, учредитель благотворительного фонда «Добросердие» Татьяна Корсакова, владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин, а также бизнесмен и муж певицы Алсу Ян Абрамов, экс-президент Еврофинанс Моснарбанка Владимир Столяренко и бывший вице-президент этого же банка Александр Бондаренко. В России Столяренко и Бондаренко были признаны виновными в мошенничестве и объявлены в розыск.

Кипрское гражданство получили и ряд украинских бизнесменов. Среди них миллиардер Игорь Коломойский, соучредитель и совладелец финансово-промышленной группы «Приват» Геннадий Боголюбов, глава группы «Энергетический стандарт» Константин Григоришин и бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины и совладелец корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Виталий Гайдук.

В конце августа Al Jazeera раскрыла имена россиян, которые получили «золотые паспорта» Кипра в 2017-2019 годах. Издание назвало 33 фамилии и привело профайлы-описания еще семи человек, не указав их имен. Их личности могут быть раскрыты лишь при «явных доказательствах» правонарушений или если речь идет о «политически значимом лице на момент получения гражданства», пояснила Al Jazeera.

РБК, проанализировав публичные данные, выяснил имена некоторых людей из закрытой части списка. Так, речь шла о владельцах «Киевской площади» Годе Нисанове и Зарахе Илиеве, члене совета директоров LetterOne и наблюдательного совета «Альфа-Групп» Алексее Кузьмичеве, владельце сети Azimut Hotels, отеля «Метрополь» и завода «Карат» Александре Клячине и cовладельце Globaltrans Константине Николаеве. То, что в закрытой части списка указаны именно они, подтвердил источник, знакомый с содержанием документов «кипрского досье». В «открытом» списке издания оказались топ-менеджеры ВТБ Виталий Бузоверя, Алексей Яковицкий и Виктория Ванурина, а также бывший первый зампредседателя правления Сбербанка Максим Полетаев.

В ноябре 2019 года тогдашний глава МВД Кипра Константинос Петридис заявил, что власти решили лишить «золотых паспортов» 26 иностранцев, включая девятерых россиян. В их числе оказались олигарх Олег Дерипаска и бывший совладелец «Промсвязьбанка» Дмитрий Ананьев. В июле этого года стало известно, что гражданином Кипра также является брат Ананьева Алексей, и власти намерены пересмотреть решение о выдаче им «золотых паспортов».

Сообщалось, что братья Ананьевы попытаются перевести пересмотр решений о выдаче «золотых паспортов» в область политического преследования, хотя, по его словам, получать иностранный паспорт на деньги, к которым могут появиться вопросы, не лучшая идея. Он также добавил, что в парламент Кипра поступает законопроект о новых правилах предоставления и отзыва гражданства. Срок давности по нарушениям, которые могут привести к отзыву гражданства, по новому закону составит 10 лет.