Скандалы: Добрались до холодильников

07.09.2020, 13:23, Разное

Прошли обыски и выемки у владельцев и руководителей одного из крупнейших интернет-магазинов бытовой техники «Холодильник.ру»

Как стало известно “Ъ”, при поддержке вооруженного спецназа полиция провела обыски и выемки у владельцев и руководителей одного из крупнейших интернет-магазинов бытовой техники «Холодильник.ру». Следственные действия проводились одновременно по восьми адресам, затянулись до поздней ночи, и в них участвовало более полусотни человек, включая автоматчиков.

В шесть утра 3 сентября более полусотни следователей и оперативников транспортной полиции управления МВД по Центральному федеральному округу, разбитые на группы, одновременно начали заходить в дома и квартиры владельцев и топ-менеджеров ООО «Эдил-импорт», которой принадлежит один из крупнейших интернет магазинов «Холодильник.ру». Следователей сопровождали не только оперативники, но и вооруженные автоматами спецназовцы в масках, из-за чего происходящее напоминало скорее боевую операцию, чем следственные действия. Войдя беспрепятственно в жилые помещения, полицейские тут же начинали их обыскивать, а их владельцев допрашивать в качестве свидетелей.

Причем помимо руководителей компании обыски шли и в квартирах родственников менеджеров — но здесь до допросов дело не дошло.

Самая крупная группа — около двух десятков следователей и автоматчиков — ворвалась в главный офис «Холодильник.ру» в поселке Черная грязь. Попав внутрь, они сразу заблокировали работу основных серверов, из-за чего сайт «Холодильник.ру» вместе с расположенным на нем интернет-магазином мгновенно рухнули. Сейчас его работа полностью восстановлена. Приехавшим адвокатам свои действия следователи объясняли расследованием уголовного дела №12001009601000036. При этом полицейские не показывали постановление о его возбуждении, ограничиваясь лишь постановлением об обыске, которое тоже демонстрировали чрезвычайно неохотно. Следственные действия продолжались до позднего вечера.

По данным “Ъ”, уголовное дело, которое стало основанием для обысков, было возбуждено еще 28 мая 2020 года следственной частью управления на транспорте МВД РФ по ЦФО в отношении неустановленных лиц по ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). В его материалах нет подозреваемых и обвиняемых. А события, которые в них описываются, семилетней давности. По версии следствия, не позднее 31 июня 2013 года руководство «Эдил-импорт» на основании договора займа перечислило 835 млн руб. компании Markbay LLC. Деньги выдавались под 12,5% годовых до 1 декабря 2016 года. Однако, по версии следствия, заемщик частично погасил задолженность на сумму 325 млн руб. и больше денег не перечислял.

Таким образом, по версии следствия, за границу было незаконно выведено 510 млн руб.

Адвокат компании Виктор Юзефович отверг все претензии к своим клиентам, отметив, что заем был погашен полностью с процентами и на счета «Эдил-импорт» от заемщика поступило около 1,2 млрд. руб. «Компания получила на 400 млн руб. больше, это обстоятельство свидетельствует, что договор являлся абсолютно реальной и законной сделкой»,— подчеркнул господин Юзефович, посчитав обыски чрезмерной и неоправданной мерой. Ущерб от действий силовиков юрист оценил в десятки миллионов рублей, отметив, что они не имеют никакого отношения «к объективному расследованию».

Владислав Трифонов