Швейцарский банк ждёт наследников Сталина, чтобы вручить им 300 миллионов долларов

07.09.2020, 13:07, Разное

Старейший банк Швейцарии Lombard Odier опубликовал текст завещания Иосифа Сталина, которое хранилось долгие годы в одной из банковских ячеек. Согласно воле покойного, документ ждал своей публикации до сегодняшнего дня.

В завещании говорится об огромном наследстве, накопленным Сталиным за годы правления СССР. В письме, адресованном наследникам, он признается, что из-за страха контрреволюции ему приходилось тайно переправлять через границу большие суммы денег на хранение в Швейцарию. В случае прихода к власти троцкистов или других антисоветских элементов, у революции имелся бы запас прочности и финансовая база для борьбы. Но, к счастью, к 1950 году угроза смена власти миновала и Сталин решил оставить все накопления себе.

Согласно банковской выписке, наибольшие поступления на счет были сделаны во время проведения политики коллективизации и присоединения Польши и стран Балтии к СССР. Некоторые эксперты предполагают, что в банке хранятся сбережения раскулаченных крестьян, а также ценности граждан Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, немалое количество которых пропало без следа в советских лагерях и ссылках. За время хранения денежные средства значительно приумножились, так как Сталин открыл долгосрочный вклад на очень выгодных условиях.

Само завещание опубликовано лишь в 2020 году, так как руководитель СССР не верил, что страна сможет так долго просуществовать при коммунизме. Он опасался, что если партийные органы узнают о швейцарских богатствах, то соратники по партии, которых он не успел репрессировать, конфискуют всё в пользу государства. Сам Сталин при жизни не мог воспользоваться этими деньгами, поэтому завещал все своим потомкам. Этим и объясняется столько поздний срок обнародования завещания. По признанию самого Сталина: «Социалистическая идея хороша лишь для того, чтобы одурачить необразованные народные массы и успеть поживиться награбленным добром, как часто доводилось это делать в годы революции».

Руководство банка просит оставшихся в живых потомков Сталина как можно скорее обратиться в банк за получением наследства.