Два миллиона долларов в месяц: бывшая жена Доктора Дре добивается от него рекордных алиментов

07.09.2020, 12:10, Разное

В июне стало известно, что Андре Ромелл Янг, более известный под сценическим псевдонимом Доктор Дре (Dr. Dre), и его жена Николь Янг разводятся после 24 лет брака. Инициатором разрыва стала именно Николь, указав в графе “причина развода” – “непримиримые разногласия”. Теперь она взялась за вопрос алиментов и планирует выручить от экс-супруга круглую сумму на покрытие своих расходов – 1 936 399 долларов в месяц.

Доктор Дре и Николь Янг

В заявлении Николь значится, что 900 000 долларов необходимы ей “на развлечения”, 10 000 долларов – на стирку и уборку, 20 000 долларов – на оплату мобильного и домашнего телефона, а также, внимание, “на электронную почту”. По словам Янг, эти деньги необходимы ей не на постоянной основе, а временно. Кроме того, она потребует от супруга 5 миллионов долларов в качестве компенсации за услуги ее адвоката.

Поскольку супруги не заключали брачный договор, их имущество – а это порядка 800 миллионов долларов – могут поделить пополам. Откуда у пары такое состояние, удивляться не приходится: мало того, что Доктор Дре – знаменитый рэпер, он также продюсирует молодых артистов, является основателем лейбла Aftermath Entertainment и сооснователем компании Beats Electronics, производящей аудиооборудование. В конце 2019 года Доктор Дре был признан самым высокооплачиваемым музыкантом десятилетия по версии журнала Forbes.

Доктор Дре и Николь Янг с дочкой

Доктор Дре женился на Николь Срит в 1996 году. У пары двое детей – 23-летний сын Труф и 19-летняя дочь Трули. Также у рэпера есть сын Кертис Янг, известный как рэпер Hood Surgeon. Еще один сын Доктора Дре, Андре Янг-младший, скончался 26 августа 2008 года в возрасте 20 лет от передозировки морфия и героина.