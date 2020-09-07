Дыры в Земле: загадочное явление

07.09.2020, 11:50, Разное

На Ямале насчитали уже 17 удивительных дыр в Земле, учёные их изучают. Какое природное явление явление их вызывает? Одна из главных версий — взрыв газа. Из-за потепления и таяния вечной мерзлоты. В принципе вечная мерзлота действительно оттаивает, но не на такую глубину. В этих дырах есть две загадки. Первая — если взрыв, то должен быть выброшен грунт. Кромка грунта по краям вовсе не соответствует объёму самой дыры. Куда делся грунт? Вторая загадка — вертикальные стены. Взрыв должен вызывать конусообразную воронку, а не вертикальную трубу в Земле. Конус небольшой есть по самому краю, но далее вглубь земли уходят вертикальные стены. И какой глубины эта дыра? Первая обнаруженная дыра уходила в Землю на 400 метров. Но это уже засыпанная и залитая водой…

Есть одно геологическое образование, схожее по топологии — это кимберлитовые трубки — месторождения алмазов. Они тоже в виде вертикальных столбов уходят на многие сотни метров в Землю. И тоже не совсем понятно, как они возникли. Кимберлит — порода, возникающая при очень высоком давлении и температуре, алмазы в ней — это результат превращения угля при таких давлениях. Искусственные алмазы делают взрывом именно из угля — углерод при сверхвысоком давлении приобретает такую кристаллическую решётку.

Я вырос в городе Мирном, это месторождение алмазов под названием «Трубка Мир» дала название городу в Якутии. И я очень хорошо знаю, как выглядит порода из такой трубки — этот серо-голубой оттенок есть и у стен дыр на Ямале. И мне кажется, что это тот же кимберлит. И тот оттенок секретности, что выдал геолог в интервью («Этот объект уникален. Он несет массу дополнительной научной информации, которую я пока не готов раскрывать. Это предмет научных публикаций…») может иметь и такой смысл — кимберлит говорит о возможном нахождении в нём алмазов.

И всё же, какое явление может вызвать сверхвысокие температуры и давление? Моя версия в следующем — это молния. Только не обычная атмосферная, а подземная. Говоря языком физики — это пробой земной коры электрическим разрядом. Именно такой мощный электрический разряд мог бы вызвать, во-первых, спекание обычной суглинистой породы в кимберлит, имеющий более высокую плотность. Во-вторых, сжатие породы в цилиндрическом объёме в форме вертикальной трубы должно привести к её просадке и образованию цилиндрического же провала на поверхности. Без выброса грунта (хотя небольшой выброс должен быть в начальный момент разряда молнии).

Явление подземных молний ещё не открыто, но было предсказано одним из советских физиков, я тут не первооткрыватель. Я просто связываю факты и вижу лишь одну возможность, которая объясняет все загадки. И на вопрос с чего же должны возникать такие подземные молнии есть вполне разумный ответ. Связанный опять же с теорией Ларина и дегазацией земного ядра. Выходящий на поверхность водород заряжает различные слои земных недр по-разному. Ионизированный водород — это протонный газ, и именно он создаёт почти все земные электрические явления — заряжая высокие слои атмосферы (ионосферу) положительно, а нижние слои земной мантии — отрицательно.

Электрические пробои земной коры в виде «ямальских дыр» — явление далеко не уникальное. Такие дыры должны быть повсюду и в сибирской тайге полно абсолютно круглых озёр неизведанной глубины. Некоторые исследователи даже считают их следами ядерной бомбардировки в глубокой древности. Однако «ковровый характер» таких бомбардировок может говорить и о природном явлении — в этих местах просто земная кора имеет наименьшую изолированную область — пробой возникает там, где кора тоньше.

Если принять такую версию происхождения дыр на Ямале, то возникает ещё один вопрос — почему именно там и что из этого следует? Месторождения газа на Ямале говорят, что это именно то место, где высок поток водорода из недр Земли — именно соединения водорода с углём дают природный газ. Ну а пробои вроде образования «ямальских дыр» могут сказать о том, что кора здесь тоньше и заряженная отрицательно магма подходит слишком близко к поверхности, где болота и озёра создают положительно заряженную область.