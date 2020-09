Первая ракетка мира Новак Джокович дисквалифицирован с US Open из-за удара мячом в судью

07.09.2020, 10:50, Разное

Мир тенниса взбудоражен не на шутку, причиной чему стал случай с Новаком Джоковичем. Вчера первая ракетка мира встретился с испанцем Пабло Карреньо-Бустой в матче четвертого круга US Open. Проиграв первый сет и находясь в плохом расположении духа, Джокович, не глядя на мяч, отбросил его в сторону и случайно попал влинейную судью. Мяч ударил женщине в горло, она упала и закашляла. Новак тут же постарался прийти на помощь, принес извинения, но этого оказалось недостаточно. По решению организаторов турнира Джоковича дисквалифицировали, лишили всех рейтинговых очков и призовых денег.

Top-seeded Novak Djokovic was defaulted from his fourth-round match at the #USOpen after he accidentally hit a line judge with a tennis ball Sunday. pic.twitter.com/TTstxZB2Jw

— ESPN (@espn) September 6, 2020

Вся эта ситуация опустошила меня. Организаторы сказали мне, что с судьей все в порядке. Очень жаль, что ей пришлось пережить этот стресс. Это было не намеренно,

— написал Джокович в Instagram после инцидента.

Новак Джокович и судья

Последние месяцы стали не самыми позитивными для Джоковича. В частности, в июне он организовал балканский теннисный турнир Adria Tour, где из-за отсутствия мер безопасности многие спортсмены заразились COVID-19.

Мы организовали турнир тогда, когда коронавирус пошел на спад. Верили, что создали все условия. К сожалению, вирус не ушел, и это новая реальность, с которой мы столкнулись. Я невероятно сожалею о каждом отдельном случае заражения. Надеюсь, это не повредит серьезно здоровью людей и все будет в порядке. Я отправляюсь на самоизоляцию на 14 дней. Через пять дней я повторно пройду тест,

– отмечалось в заявлении Джоковича, который также заразился. Помимо него, положительные тесты тогда сдали теннисист Виктор Троицки и его беременная жена, теннисист Борна Чорич, фитнес-тренер Джоковича, а также теннисист Григор Димитров и его тренер.

Новак Джокович