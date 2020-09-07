Московский экстрасенс более 20 лет лечил отравления некачественным алкоголем на могиле Ельцина

07.09.2020, 9:46, Разное

Житель столицы экстрасенс-таролог Всеволод Елизаров, ранее принимавший участие в развенчании мифа об алкоголизме Ельцина, на протяжении 20 лет использовал могилу первого президента РФ в качестве лекарства от отравления некачественным алкоголем.

Маг является сторонником теории о двойниках Ельцина. Как пояснил он сам, добродушный и непьющий «оригинал» погиб в сентябре 1998, будучи давно отстранённым от власти после поддержания инициативы о «Сухом законе».

По словам экстрасенса, впервые он столкнулся с этим чудодейственным воздействием в 1998 году, придя к могиле на второй день с момента скромных похорон настоящего Ельцина.

– После того, как я выпил на Медведковском кладбище возле могилы некого ЕБН, на деле принадлежавшую Борису Николаевичу, мне резко стало плохо, а спустя несколько секунд я ослеп. Видимо, водка была на метиловом спирте. Я едва успел поставить бутылку на пол, сразу после чего свалился с ног. Очнувшись через некоторое время, мне каким-то чудом вернулось зрение. Я также заметил пропажу бутылки: видимо, Борис Николаевич принял удар на себя. С тех пор ни капли в рот не взял, и вот уже 22 года помогаю другим излечиться от последствий употребления палёного алкоголя, — сообщил Еелизаров.

Как позже добавил экстрасенс, в пользу теории о двойниках говорит отсутствие подобных особенностей у могилы Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище. При журналистах «Панорамы» Григории Касаткине и Изяславе Тарашкевиче мужчина оставил одну бутылку с водкой у каждой из могил Ельцина. Уже через две минуты бутылка возле могилы ЕБН мистическим образом исчезала, тогда как на Новодевичьем кладбище бутылку через час подобрал местный бомж.

Как заявили знакомые Елизарова из Ельцин-Центра, возле этого участка для захоронений алкоголь может испаряться, в том числе из желудка и даже из крови, а человеческая печень имеет склонность приобретать нормальный размер.

– По непроверенным данным, место захоронения Михаила Горшенёва обладает схожими свойствами, помогая наркоманам преодолеть героиновую ломку. Тем не менее, исследование данного феномена уже вне нашей юрисдикции, — добавили в Ельцин-центре.